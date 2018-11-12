На Украине начались «газовые бунты»

Газовый бунт: в Кривом роге устроили беспорядки и захват зданий из-за срыва отопительного сезона

В Кривом роге Днепропетровской области неизвестные ворвались в здание газораспределительной компании «Криворожгаз». Митингующие требуют от предприятия начать поставку газа на котельные города.

Недовольные также подожгли шины у «Криворожгаза» и заблокировала пожарной бригаде доступ к нему. К зданию продолжают прибывать новые активисты. Руководство предприятия, опасаясь за безопасность сотрудников, приняло решение не выводить их сегодня на работу, сообщают «Украинские новости».

В Кривом роге после отказа НАК «Нефтегаз Украины» поставлять голубое топливо государственным теплоцентралям из-за долгов, без тепла остались более полумиллиона местных жителей: это 2011 домов, 78 школ, 75 садиков, 22 больницы, 30 объектов соцкультбыта, воинская часть 3011.