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На Украине начались «газовые бунты»
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Газовый бунт: в Кривом роге устроили беспорядки и захват зданий из-за срыва отопительного сезона 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: 0564.ua, Facebook
В Кривом роге после отказа НАК «Нефтегаз Украины» поставлять голубое топливо государственным теплоцентралям из-за долгов, без тепла остались более полумиллиона местных жителей.
В Кривом роге Днепропетровской области неизвестные ворвались в здание газораспределительной компании «Криворожгаз». Митингующие требуют от предприятия начать поставку газа на котельные города.
Недовольные также подожгли шины у «Криворожгаза» и заблокировала пожарной бригаде доступ к нему. К зданию продолжают прибывать новые активисты. Руководство предприятия, опасаясь за безопасность сотрудников, приняло решение не выводить их сегодня на работу, сообщают «Украинские новости».
В Кривом роге после отказа НАК «Нефтегаз Украины» поставлять голубое топливо государственным теплоцентралям из-за долгов, без тепла остались более полумиллиона местных жителей: это 2011 домов, 78 школ, 75 садиков, 22 больницы, 30 объектов соцкультбыта, воинская часть 3011.
ТК «Звезда»: последние новости
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