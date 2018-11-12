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В сирийском Джараблусе прогремел взрыв
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В сирийском Джараблусе прогремел взрыв 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AP Photo / DHA
Заминированный автомобиль взорвался в городе Джараблус на границе с Турцией, сообщил РИА Новости глава сирийской сети по правам человека (штаб-квартира в Дамаске) Ахмад Казем со ссылкой на собственные источники.
"Около часа назад в Джараблусе прогремел взрыв. В результате подрыва заминированного автомобиля один человек погиб и 24 получили ранения. Теракт произошел рядом с так называемым штабом военной полиции, принадлежащим террористическим бандформированиям", — сказал Казем.
Сирийский город Джараблус находится под контролем незаконных вооруженных формирований и сторонников террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В последние месяцы сторонники различных НВФ устраивают теракты против главарей конкурирующих группировок, претендуя на управление пограничным городом.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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