Назарбаев не «признал» Крымский мост

«Это было предпочтением наших казахстанских коллег, чтобы маршрут прохода глав государств миновал этот стенд, такое действительно (было)», — передает слова Пескова РИА «Новости».

Ранее « Московский комсомолец » заявил, что казахстанская сторона отказалась проводить главу государства мимо стенда с изображением Крымского на выставке в Петропавловске в связи с тем, что Казахстан не признал присоединение Крыма к России.

Выставку «Новые подходы и тенденции развития туризма России и Казахстана» Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев посетили в пятницу.