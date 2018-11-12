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Назарбаев «не признал» Крымский мост
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Назарбаев не «признал» Крымский мост 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
На туристической выставке в казахстанском Петропавловске на прошлой неделе глава Казахстана Нурсултан Назарбаев действительно отказался проходить мимо стенда с изображением Крымского моста, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это было предпочтением наших казахстанских коллег, чтобы маршрут прохода глав государств миновал этот стенд, такое действительно (было)», — передает слова Пескова РИА «Новости».
В Казахстане к приезду Путина хотели закрыть фото Крымского моста
Ранее «Московский комсомолец» заявил, что казахстанская сторона отказалась проводить главу государства мимо стенда с изображением Крымского на выставке в Петропавловске в связи с тем, что Казахстан не признал присоединение Крыма к России.
Выставку «Новые подходы и тенденции развития туризма России и Казахстана» Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев посетили в пятницу.
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