«Путин, Трамп и Эрдоган оказались „неудобными гостями“

Несмотря на желание Елисейского дворца провести памятные торжества по случаю окончания Первой мировой войны в атмосфере международного сотрудничества, не все мировые лидеры прониклись этим духом, замечает Le Figaro. Так, в числе неудобных гостей оказались Владимир Путин, Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган, не пожелавшие демонстрировать единение с западными партнёрами. А лидеры Польши и Венгрии и вовсе не захотели участвовать в мероприятии, отмечает издание.
«На каждом семейном торжестве есть свои смутьяны», — пишет Le Figaro, отмечая, что исключением не стали и памятные мероприятия в Париже по случаю окончания Первой мировой войны. Несмотря на желание Елисейского дворца провести мероприятие в атмосфере «многосторонности и международного сотрудничества», некоторые из семидесяти приглашённых Эммануэлем Макроном членов правительств не были настроены на эту волну, замечает газета.
Первым из таких «неудобных гостей» оказался Владимир Путин, не присоединившийся к организованной автоколонне мировых лидеров и прибывший к Триумфальной Арке позже всех. По словам автора статьи, речи французского президента, который в многочисленных лирических отступлениях предупреждал о «демонах национализма» и опасностях одностороннего подхода в мировой политике, «похоже, не тронули Путина». Российский президент, ставящий интересы собственной страны превыше всего остального и везде — от Крыма и Донбасса до Сирии — имеющий тенденцию предпочитать «односторонние действия и силу» дипломатии, во время выступления Эммануэля Макрона выглядел равнодушным. По предположению журналиста, призывы к сотрудничеству и обличение популизма также вряд ли взволновали российского лидера, «открыто поддерживающего европейские партии, враждебные к ЕС».
Однако, как отмечает издание, «Путин, демонстрировавший временами лёгкую улыбку, должно быть, с удовлетворением наблюдал за разобщённостью западных союзников», ставшей очевидной в ходе памятных мероприятий. К примеру, «недовольный вид» Дональда Трампа, также прибывшего на церемонию с опозданием и отдельно от других, стал признаком разногласий между Европой и США, которое «могло только обрадовать российского президента».
Другим «затруднительным» гостем оказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «От Сирии до миграционного кризиса — агрессивный национализм Турции Эрдогана также полностью противоречит принципам, которые защищал Эммануэль Макрон», — утверждает газета. Кроме того, как отмечает издание, у открыто сожалеющего о падении Османской Империи Эдогана было не так уж много причин праздновать окончание Первой мировой войны, которое ознаменовало собой закат многовекового владычества Турции на Ближнем Востоке и рождение современной Турции под предводительством Мустафы Кемаля Ататюрка — ненавистной для Эрдогана фигуры. По словам автора статьи, общее враждебное чувство по отношению Западу в конечном итоге даже помогло сблизить Эрдогана и Путина — противников в сирийском конфликте.
Некоторые из европейских лидеров, чьи страны, так или иначе, были затронуты Первой мировой войной, и вовсе предпочли воздержаться от присутствия на церемонии, сообщает издание. К примеру, Польша, обязанная победе союзников в Первой мировой войне восстановлением своей независимости, организовала собственные памятные мероприятия в Варшаве — не желая «выслушивать лекции на историческую тему от французского президента», которого правящая партия страны считает символом «ненавидимого европеизма».
Ещё одним лидером, чьё отсутствие было особенно заметно, стал президент Венгрии Виктор Орбан. Помимо исторических причин для бойкота мероприятия (Венгрия в Составе Австро-Венгерской империи была в 1918 году проигравшей стороной), у Орбана имелись и личные. Как подчёркивает газета, венгерский президент — один из наиболее решительных противников принципов, защищаемых Макроном на мировой арене. Разногласия двух политиков в конечном итоге вылились в личную вражду.
Как отмечает автор в заключении, хотя Макрону и удалось собрать в Париже значительное число мировых лидеров, церемонии по случаю окончания одного из самых чудовищных мировых конфликтов оказалось недостаточно для преодоления существующих сегодня противоречий.