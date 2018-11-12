Figaro: Путин, Трамп и Эрдоган оказались «неудобными гостями» на торжествах в Париже

«На каждом семейном торжестве есть свои смутьяны», — пишет Le Figaro, отмечая, что исключением не стали и памятные мероприятия в Париже по случаю окончания Первой мировой войны. Несмотря на желание Елисейского дворца провести мероприятие в атмосфере «многосторонности и международного сотрудничества», некоторые из семидесяти приглашённых Эммануэлем Макроном членов правительств не были настроены на эту волну, замечает газета.

Первым из таких «неудобных гостей» оказался Владимир Путин, не присоединившийся к организованной автоколонне мировых лидеров и прибывший к Триумфальной Арке позже всех. По словам автора статьи, речи французского президента, который в многочисленных лирических отступлениях предупреждал о «демонах национализма» и опасностях одностороннего подхода в мировой политике, «похоже, не тронули Путина». Российский президент, ставящий интересы собственной страны превыше всего остального и везде — от Крыма и Донбасса до Сирии — имеющий тенденцию предпочитать «односторонние действия и силу» дипломатии, во время выступления Эммануэля Макрона выглядел равнодушным. По предположению журналиста, призывы к сотрудничеству и обличение популизма также вряд ли взволновали российского лидера, «открыто поддерживающего европейские партии, враждебные к ЕС ».

Однако, как отмечает издание, «Путин, демонстрировавший временами лёгкую улыбку, должно быть, с удовлетворением наблюдал за разобщённостью западных союзников», ставшей очевидной в ходе памятных мероприятий. К примеру, «недовольный вид» Дональда Трампа, также прибывшего на церемонию с опозданием и отдельно от других, стал признаком разногласий между Европой и США, которое «могло только обрадовать российского президента».

Другим «затруднительным» гостем оказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «От Сирии до миграционного кризиса — агрессивный национализм Турции Эрдогана также полностью противоречит принципам, которые защищал Эммануэль Макрон», — утверждает газета. Кроме того, как отмечает издание, у открыто сожалеющего о падении Османской Империи Эдогана было не так уж много причин праздновать окончание Первой мировой войны, которое ознаменовало собой закат многовекового владычества Турции на Ближнем Востоке и рождение современной Турции под предводительством Мустафы Кемаля Ататюрка — ненавистной для Эрдогана фигуры. По словам автора статьи, общее враждебное чувство по отношению Западу в конечном итоге даже помогло сблизить Эрдогана и Путина — противников в сирийском конфликте.

Некоторые из европейских лидеров, чьи страны, так или иначе, были затронуты Первой мировой войной, и вовсе предпочли воздержаться от присутствия на церемонии, сообщает издание. К примеру, Польша, обязанная победе союзников в Первой мировой войне восстановлением своей независимости, организовала собственные памятные мероприятия в Варшаве — не желая «выслушивать лекции на историческую тему от французского президента», которого правящая партия страны считает символом «ненавидимого европеизма».

Ещё одним лидером, чьё отсутствие было особенно заметно, стал президент Венгрии Виктор Орбан . Помимо исторических причин для бойкота мероприятия (Венгрия в Составе Австро-Венгерской империи была в 1918 году проигравшей стороной), у Орбана имелись и личные. Как подчёркивает газета, венгерский президент — один из наиболее решительных противников принципов, защищаемых Макроном на мировой арене. Разногласия двух политиков в конечном итоге вылились в личную вражду.

Как отмечает автор в заключении, хотя Макрону и удалось собрать в Париже значительное число мировых лидеров, церемонии по случаю окончания одного из самых чудовищных мировых конфликтов оказалось недостаточно для преодоления существующих сегодня противоречий.