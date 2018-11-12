Венгрия продолжила раздавать документы украинцам

Ситуация с массовой выдачей венгерских документов украинцам на Закарпатье после дипломатического скандала между странами никак не изменилась. Об этом заявил губернатор Закарпатской область Геннадий Москаль , сообщает «112 Украина ».

«Ничего не изменилось. Перенесли выдачу в соседний венгерский город Кишварда. Что изменилось? Люди сели на электричку, 7 минут идет электричка, и они уже в Кишварде, там принимают», — рассказал о ситуации Москаль.

По его словам, граждане получают паспорта. Он сообщил, что ситуация с раздачей венгерских паспортов украинцам не влияет на экономику и ситуацию в регионе. «Если мы идем в Европу, и девиз "без границ", то что дает двойное гражданство? На каждом паспорте члена ЕС не пишется страна, пишется "Европейский Союз". Мы хотим в ЕС? Хотим», — объяснил губернатор.

Москаль добавил, что у каждого украинцы есть свои причины получить паспорт Венгрии. По его словам, кто-то это делает, чтобы найти работу, другие — для получения пенсии, третьи — для воссоединения с родственниками. «Нет таких, чтобы все брали из-за патриотизма, любви, у каждого человека есть свои причины. Венгрия не может принять такое количество людей, и она все делает, чтобы эти люди остались на территории Закарпатья, помогает им», — заявил Москаль.

Дипломатический скандал между Украиной и Венгрией случился в сентябре-октябре этого года. Тогда появилось видео из венгерского консульства в Закарпатье, на котором консул раздавал в здании дипломатической миссии паспорта украинцам и приводил их к присяге на верность Венгрии. Впоследствии оказалось, что дипломат раздавал не паспорта, а пакет документов для получения гражданства. Однако инцидент спровоцировал скандал, по итогу которого Украина выгнала из страны консула. Венгрия ответила аналогично.