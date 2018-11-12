Назван победитель на выборах главы ДНР

Денис Пушилин победил на выборах главы ДНР

Выборы в ДНР прошли 11 ноября. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами. Порога явки на выборах нет.