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Порошенко вышел в свет в мятых брюках
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Порошенко вышел в свет в мятых брюках 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Президент Украины Петр Порошенко приехал на торжественную церемонию по случаю столетия окончания Первой мировой войны в Париж в мятых брюках. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».
Украинский лидер появился на публике в темно-синем костюме, белой рубашке и красном галстуке. На опубликованных в сети фотографиях видно, что штанины Порошенко непроглажены и покрыты складками.
Kamil Zihnioglu / AP
Глава государства и раньше становился объектом насмешек из-за неподобающего внешнего вида. В сентябре 2016 года он также прилетел на 41-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН в помятом костюме.
В октябре жена президента США Дональда Трампа Мелания выбрала костюм колонизатора для поездки в Кению в рамках африканского турне. В частности, она надела колониальный шлем, который воспринимается как символ европейского колониализма и вызывает ассоциации с эксплуатацией африканцев.
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