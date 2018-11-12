Порошенко вышел в свет в мятых брюках

Президент Украины Петр Порошенко приехал на торжественную церемонию по случаю столетия окончания Первой мировой войны в Париж в мятых брюках. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру»

Украинский лидер появился на публике в темно-синем костюме, белой рубашке и красном галстуке. На опубликованных в сети фотографиях видно, что штанины Порошенко непроглажены и покрыты складками.

Kamil Zihnioglu / AP

Глава государства и раньше становился объектом насмешек из-за неподобающего внешнего вида. В сентябре 2016 года он также прилетел на 41-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН в помятом костюме.