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Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы
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Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что в настоящий момент Украина является «одной из беднейших стран Европы».
Об этом сообщает «Экономическая правда».
Данное заявление глава Украины сделал на заседании Совета регионального развития в Киеве, говоря о темпах экономического роста в стране.
«Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы», — сказал Порошенко.
Также президент отметил, что решение о повышении тарифов на газ для населения было вынужденным.
«Можно было обойтись без повышения тарифов? Вряд ли, потому что для стабильности и развития экономики нужен транш МВФ», — добавил он.
Ранее издание «Новое время», ссылаясь на совместное с инвестиционной компанией Dragon Capital исследование, указало, что Порошенко за 2017 год увеличил своё состояние на 10% — до $1,1 млрд — и вошёл в шестёрку богатейших людей страны.
В июне депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что украинские власти «довели страну до обнищания».
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