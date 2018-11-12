Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что в настоящий момент Украина является «одной из беднейших стран Европы».

Об этом сообщает «Экономическая правда».

Данное заявление глава Украины сделал на заседании Совета регионального развития в Киеве, говоря о темпах экономического роста в стране.

«Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы», — сказал Порошенко.

Также президент отметил, что решение о повышении тарифов на газ для населения было вынужденным.

«Можно было обойтись без повышения тарифов? Вряд ли, потому что для стабильности и развития экономики нужен транш МВФ», — добавил он.

Ранее издание «Новое время», ссылаясь на совместное с инвестиционной компанией Dragon Capital исследование, указало, что Порошенко за 2017 год увеличил своё состояние на 10% — до $1,1 млрд — и вошёл в шестёрку богатейших людей страны.