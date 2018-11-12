Меркель приняли за жену Макрона

Француженка приняла Меркель за жену Макрона

По данным телеканала, инцидент произошел, когда столетняя жительница Франции общалась с мировыми лидерами.

«Вы мадам Макрон?» — несколько раз переспросила она Меркель.

Политик в ответ уточнила, что она канцлер Германии.

BFMTV

Мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны, начались в Париже 11 ноября. Торжества посетили президент России Владимир Путин , канцлер Германии Ангела Меркель, глава США Дональд Трамп и другие мировые лидеры.