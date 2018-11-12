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Меркель приняли за жену Макрона
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Француженка приняла Меркель за жену Макрона 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
В Париже на торжествах в честь столетия окончания Первой мировой войны пожилая француженка приняла канцлера Германии Ангелу Меркель за первую леди Франции Брижит Макрон. Об этом сообщает BFMTV.
По данным телеканала, инцидент произошел, когда столетняя жительница Франции общалась с мировыми лидерами.
«Вы мадам Макрон?» — несколько раз переспросила она Меркель.
Политик в ответ уточнила, что она канцлер Германии.
BFMTV
Мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны, начались в Париже 11 ноября. Торжества посетили президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, глава США Дональд Трамп и другие мировые лидеры.
Гостей в Елисейском дворце принимали 40-летний президент Франции Эммануэль Макрон и его 65-летняя супруга, ровесница Меркель Брижит Макрон.
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