Обзор зарубежных СМИ: Ад в Калифорнии

Ад в Калифорнии — горят дома звезд

Убежище под городом: секретный план США

Власти США собрались спасать жителей страны от советского ядерного удара в бункерах. Об этом сообщает The National Interest. В 1956 году тогдашний американский президент Дуайт Эйзенхауэр спросил экспертов, как спасти американцев от вероятного ядерного удара СССР. В ответ исследовательский центр RAND подготовил план, согласно которому спасение — в 250 метрах под землей. По плану RAND, на такой глубине под всеми крупными городами США следовало выкопать убежища. Реализация проекта, согласно подсчетам его авторов, обошлась бы в половину американского ВВП 1957 года, однако спасла бы 86% населения.

Европа и Россия близки к разгадке жизни на Марсе

Роскосмос и Европейское космическое агентство выбрали плато Кислое приоритетным местом высадки миссии, «которая может найти жизнь на Марсе», — «Экзомарс-2020». Об этом пишет Daily Mail. Конкурентом Кислого является долина Морс. Окончательно место высадки будет определено в середине 2019 года, а сама совместная миссия россиян и европейцев на Марс должна стартовать в 2020-м.

12 человек убил больной морской пехотинец

Морской пехотинец, расстрелявший 12 человек в калифорнийском баре, страдал от посттравматического стрессового расстройства. Об этом сообщает TMZ. В 2010-2011 годах Иэн Лонг служил в Афганистане, в 2012-2013 — на Гавайях. По словам бывших соседей и одноклассников стрелка, впервые с ПТСР Лонг столкнулся «очень давно», однако в Корпусе морской пехоты США изданию рассказали, что он никогда на это не жаловался. О том же TMZ сообщили и в Министерстве по делам ветеранов США.

Российские самолеты могут спасти Калифорнию от пожаров

Российские самолеты-амфибии Бе-200 "Альтаир" могли бы стать более эффективным инструментом борьбы с ежегодными лесными пожарами в Калифорнии и "спасти" штат от многих потерь, если бы США арендовали их. Об этом пишет Asia Times. Автор статьи обратил внимание на способность «Альтаира» нести на себе 12 тонн воды, развивая при этом скорость в 700 километров в час. Однако, по его словам, в США предпочитают бороться с пожарами на собственных либо взятых в лизинг коммерческих или бывших военных самолетах, которые задумывались как пассажирские, почему малоэффективны как средство борьбы с пожарами. Поэтому журналист рекомендовал США брать в лизинг у России Бе-200, не обращая внимание на санкции.