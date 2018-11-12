Белоруссия решила стать морской державой

Белоруссия может стать морской державой

Турции Посол Белоруссии Андрей Савиных заявил, что турецкие бизнесмены хотят построить порт на Днепре в районе белорусской деревни Нижние Жары. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Наши турецкие партнеры рассматривают возможность строительства порта в Нижних Жарах Брагинского района, который превратит Беларусь в морскую державу", — сказал посол.

Деревня Нижние Жары расположена в Гомельской области страны — в 500 метрах от государственной границы c Украиной и в 25 километрах от железнодорожной станции Иолча.

Савиных заявил, что по новому транспортному коридору Белоруссия смогла бы отправлять грузы кораблями «река-море», причем не только в страны Черноморского бассейна. По его словам, в случае строительства порта Минску станут доступны рынки более чем 20 стран. Кроме того, Белоруссия смогла бы снизить стоимость доставки своих грузов.

«У нас появятся экспортные возможности, о которых мы и мечтать не могли», — подчеркнул посол.

Председатель правления Derin Shipping & Trading Co Эркам Йылдырым во время встречи с Савиных назвал Гомельскую область очень удачной по расположению. Он заявил о возможных совместных проектах по выходу к Черному морю на территории Украины.

По расчетам Йылдырыма, рентабельную работу порта может обеспечить продукция проекта Беларуськалий. Бизнесмен предложил назвать первый корабль, загруженный в новом порту, «Гомелем».

Турецкая компания приступит к строительству порта, если Белоруссия предоставит гарантии обеспечения грузами. На Украине уже подтвердили, что суда класса «река-море» могут проходить от Киевской ГЭС до деревни Нижние Жары.