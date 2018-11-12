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Белоруссия решила стать морской державой
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Белоруссия может стать морской державой 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Посол Белоруссии в Турции Андрей Савиных заявил, что турецкие бизнесмены хотят построить порт на Днепре в районе белорусской деревни Нижние Жары. Об этом сообщает БЕЛТА.
"Наши турецкие партнеры рассматривают возможность строительства порта в Нижних Жарах Брагинского района, который превратит Беларусь в морскую державу", — сказал посол.
Деревня Нижние Жары расположена в Гомельской области страны — в 500 метрах от государственной границы c Украиной и в 25 километрах от железнодорожной станции Иолча.
Белоруссия отсоединяется от России
Савиных заявил, что по новому транспортному коридору Белоруссия смогла бы отправлять грузы кораблями «река-море», причем не только в страны Черноморского бассейна. По его словам, в случае строительства порта Минску станут доступны рынки более чем 20 стран. Кроме того, Белоруссия смогла бы снизить стоимость доставки своих грузов.
«У нас появятся экспортные возможности, о которых мы и мечтать не могли», — подчеркнул посол.
Председатель правления Derin Shipping & Trading Co Эркам Йылдырым во время встречи с Савиных назвал Гомельскую область очень удачной по расположению. Он заявил о возможных совместных проектах по выходу к Черному морю на территории Украины.
По расчетам Йылдырыма, рентабельную работу порта может обеспечить продукция проекта Беларуськалий. Бизнесмен предложил назвать первый корабль, загруженный в новом порту, «Гомелем».
Турецкая компания приступит к строительству порта, если Белоруссия предоставит гарантии обеспечения грузами. На Украине уже подтвердили, что суда класса «река-море» могут проходить от Киевской ГЭС до деревни Нижние Жары.
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