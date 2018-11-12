Выборы в Донбассе: все останется по-старому

Пушилин и Пасечник лидируют на выборах в ДНР и ЛНР

В самопровозглашенных республиках Донбасса подводят итоги прошедших 11 ноября выборов. После обработки более 90% бюллетеней в обеих республиках лидируют и.о. глав республик Денис Пушилин Леонид Пасечник . Несмотря на нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ и попытки Киева саботировать голосование, явка в республиках оказалась достаточно высокой.

В минувшее воскресенье, 11 ноября в самопровозглашенных ЛНР и ДНР одновременно прошли парламентские выборы и выборы глав республик.

И.о. главы Донецкой народной республики Денис Пушилин лидирует на местных выборах с 60,9% голосов.

В настоящий момент было обработано 97,52% протоколов. По закону республики, избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов, порога по явке на выборах главы ДНР нет.

Одновременно в республике прошли парламентские выборы, в которых приняли участие два общественных движения — возглавляемая Пушилиным «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс». Голоса избирателей в поддержку общественных движений, зарегистрировавших республиканские списки кандидатов в депутаты Народного совета ДНР, распределяются так: общественное движение «Донецкая Республика» — 72,74%, общественное движение «Свободный Донбасс» — 25,56%. Два движения пропорционально отданным за них голосам разделяет 100 мандатов парламента.

Лидерство и.о. главы ЛНР еще более впечатляющее — за Леонида Пасечника проголосовали 68,4% избирателей.

Как отмечает председатель ЦИК республики Елена Кравченко , такой результат Пасечник набирает к моменту обработки 96% бюллетеней.

«Недействительными признаны 1,3% бюллетеней», — добавила Кравченко.

При этом возглавляемое Пасечником общественное движение «Мир Луганщине» показало еще более впечатляющий результат — 74,14% голосов. За «Луганский Экономический Союз» проголосовало 25,16% избирателей. Эти два движения разделят между собой 50 мест в парламенте республики.

Выборы в республиках прошли не в самой благоприятной обстановке. Как сообщают представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК),

в день голосования ВСУ нарушили режим прекращения огня как минимум семь раз.

Жертв среди мирных граждан при этом зафиксировано не было.

«Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 27 единиц», — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.

Тем не менее, явка на выборах оказалась достаточно высокой. По данным местных ЦИК, итоговая явка в ДНР составила 80,1% избирателей, в ЛНР — 77%.

Еще одной проблемой этих выборов стал их бойкот со стороны западных стран, поддерживающих Украину.

После того как в ноябре 2017 года глава ЛНР Игорь Плотницкий покинул свой пост, а глава ДНР Александр Захарченко в конце августа этого года погиб в результате взрыва в центре Донецка, обе республики де-юре остались без законно избранных представителей.

Тем не менее, по мнению западных стран, проведение выборов невозможно и противоречит минским договоренностям.

В Москве проведение выборов в республиках называют необходимой в настоящих условиях мерой. Как пояснил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов , комплекс мер, подписанный в Минске, регулирует только муниципальные выборы в Донбассе. А выборы глав и парламентов ДНР и ЛНР не являются муниципальными, поэтому формально минскому процессу не противоречат.

Украина и Запад уже заявили, что не признают легитимность выборов в Донбассе. Президент Украины Петр Порошенко призвал жителей ДНР и ЛНР не ходить на голосование. Он также заявил, что за выборами в Донбассе якобы стоит Россия и проводит их для того, чтобы назначить в регионе «своих марионеток».

«Обращаюсь к тем украинцам, которые сейчас вынуждены проживать на оккупированных территориях — не отдавайте свой голос, не участвуйте в фейковых выборах», — сказал Порошенко.