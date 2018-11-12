Почему Австрия не дала шпиону «смотать удочки»

TL: Австрия разыграла «шпионский спектакль», чтобы уйти от обвинений в русофилии

Австрийские власти разыграли «спектакль с разоблачением российского шпиона», чтобы снять с себя обвинения в русофилии, сообщает Tageblatt Lëtzebuerg. Раньше такие случаи старались урегулировать по-тихому, не привлекая общественное мнение, напоминает автор статьи Манфред Маурер. Так же, возможно, это был сигнал дружественным спецслужбам на Западе в попытке восстановить их доверие, не исключает журналист.

Рано утром канцлер Австрии Себастьян Курц и министр обороны страны Марио Кунасек созвали экстренную пресс-конференцию и сообщили журналистам о том, что один из бывших офицеров австрийской армии подозревается в шпионаже в пользу России , пишет Tageblatt Lëtzebuerg. Они не сказали, какого рода сведения он передавал в Кремль, но подозрительно много говорили о возможных политических последствиях, отмечает автор статьи Манфред Маурер. Если подозрения подтвердятся, то отношения России и Европейского союза ухудшатся, подчеркнул Курц. А Кунасек возмутился, что шпионская деятельность не прекратилась с окончанием холодной войны.

Но на самом деле это известие не должно было удивить власти Австрии, считает издание. Ведь несмотря на изменения в геополитическом климате страна как была, так и остаётся целью шпионажа, о чём чёрным по белому написано в ежегодных отчётах Федерального ведомства по охране конституции. Директор организации Петер Гридлинг даже подчеркнул, что Австрия входит в ряд приоритетных целей иностранных шпионов.

«Так что в действительности никого в Вене не должно было удивить то, что и у Владимира Путина здесь есть свои лазутчики. В том числе и в вооружённых силах, где, по словам инсайдеров, до этого урегулирование случаев шпионажа проходило в условиях максимальной секретности. Подозреваемых просто своевременно предупреждали, чтобы они могли смотать удочки», — объясняет Маурер.

Возникает вопрос:

«Почему в нынешней ситуации, в которой официально речь пока что идёт только о подозрении на шпионаж, канцлер и министр обороны созывают пресс-конференцию и на ней тут же начинают делать грубые намёки в сторону Москвы?»

Возможно, таким образом Австрия пыталась уйти от обвинений в излищней симпатии к России после книксена главы МИД Карин Кнайсль перед российским президентом Владимиром Путиным и после заключения соглашения о сотрудничестве между Австрийской партией свободы (АПС) и «Единой Россией» . Кнайсль даже отменила свой визит в Москву в декабре, что противоречит правительственной линии Вены: поддерживать диалог даже в трудные времена. Если австрийские власти устроили этот «спектакль с разоблачением шпиона», чтобы развеять сомнения в своей прозападности, то им это удалось, заключает Маурер.

К тому же Вена смогла извлечь из этой ситуации ещё одну дополнительную пользу и послать сигнал дружественным спецслужбам, продолжает издание. Дело в том, что информация о шпионе поступила именно от них. После того как австрийская разведка отошла под контроль министра из АПС, дружественные спецслужбы усомнились в благонадёжности своих австрийских коллег. Возможно, эта ситуация была тестом на доверие, который Вена успешно прошла благодаря такой резкой реакции.