Раскрыт источник данных о российском шпионе в Австрии

Информацию о шпионящем на Россию военном Австрии передала разведка Великобритании . Об этом сообщает Kleine Zeitung.

Газета называет весьма «пикантной деталью» тот факт, что именно Лондон рассказал Вене о происходящем. Как отмечается, подобные сведения «взрывоопасны», особенно учитывая «многолетнюю перманентную вражду спецслужб» России и Великобритании и отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

По мнению высокопоставленного австрийского офицера, произошедшее имеет явную политическую подоплеку. Он считает, что британцы, скорее всего, специально передали данные, чтобы поссорить Австрию и Россию. Kleine Zeitung в этой связи напомнила, что Вена в отличие от многих других стран отказалась массово высылать российских дипломатов из-за скандала со Скрипалем.

Ранее Австрия заявляла, что в разоблачении ей помогла дружественная иностранная спецслужба. СМИ писали, что Вену о происходящем уведомили разведслужбы Германии.

Австрийские власти задержали подозреваемого в разглашении государственной тайны в пользу России 9 ноября. Австриец, имя которого не раскрывается, дал признательные показания. Выяснилось, что он работал в отделе структурного планирования Министерства обороны Австрии, мог знать о содержании важных переговоров в ведомстве, но не имел доступа к секретным данным. По данным СМИ, его завербовали в Тегеране еще в 1988 году.

Позднее сообщалось еще об одном российском шпионе в Австрии.