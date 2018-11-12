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Раскрыт источник данных о российском шпионе в Австрии
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Раскрыт источник данных о российском шпионе в Австрии 

Lenta.ru + ещё 31 2 часа назад
Фото: Embassy of Russia in Vienna / Wikimedia
Информацию о шпионящем на Россию военном Австрии передала разведка Великобритании. Об этом сообщает Kleine Zeitung.
Газета называет весьма «пикантной деталью» тот факт, что именно Лондон рассказал Вене о происходящем. Как отмечается, подобные сведения «взрывоопасны», особенно учитывая «многолетнюю перманентную вражду спецслужб» России и Великобритании и отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
По мнению высокопоставленного австрийского офицера, произошедшее имеет явную политическую подоплеку. Он считает, что британцы, скорее всего, специально передали данные, чтобы поссорить Австрию и Россию. Kleine Zeitung в этой связи напомнила, что Вена в отличие от многих других стран отказалась массово высылать российских дипломатов из-за скандала со Скрипалем.
Ранее Австрия заявляла, что в разоблачении ей помогла дружественная иностранная спецслужба. СМИ писали, что Вену о происходящем уведомили разведслужбы Германии.
Австрийские власти задержали подозреваемого в разглашении государственной тайны в пользу России 9 ноября. Австриец, имя которого не раскрывается, дал признательные показания. Выяснилось, что он работал в отделе структурного планирования Министерства обороны Австрии, мог знать о содержании важных переговоров в ведомстве, но не имел доступа к секретным данным. По данным СМИ, его завербовали в Тегеране еще в 1988 году.
Позднее сообщалось еще об одном российском шпионе в Австрии.
В российском МИД заявили, что Вена должна была напрямую адресовать Москве свои подозрения, а не прибегать к «микрофонной, мегафонной» дипломатии.
Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в марте в британском Солсбери. В произошедшем власти Великобритании обвинили российские власти. Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов. Москва все обвинения в причастности отрицает.
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