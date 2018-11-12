Назван лидер на выборах главы ДНР

И.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин лидирует на выборах в главы ДНР с 60,9% голосов, заявила журналистам глава ЦИК Ольга Позднякова после обработки 97,52% протоколов.
Выборы в ДНР прошли 11 ноября. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами. Порога явки на выборах нет.
"На 8.00 мск были обработаны 97,52% бюллетеней с 385 избирательных комиссий… Голоса избирателей за кандидатов на должность главы ДНР распределяются следующим образом: Евстифеев Роман Николаевич — 7.8%, Медведев Владимир Анатольевич — 6,4%, Пушилин Денис Владимирович — 60,9%, Храменков Роман Александрович — 14,1%, Шишкина Елена Николаевна — 9,2%", — сказала Позднякова.