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«Мир накажет Россию, а мы — Донбасс»
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Украинский замминистра: Мир накажет Россию, а мы — Донбасс 

Украина.ру 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Заместитель министра Украины по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак пригрозил России и Донбассу последствиями за выборы в ЛНР и ДНР.
Об этом он заявил в эфире канала «112».
«Избиратели Донецка и Луганска не пострадают, но организаторов и исполнителей псевдовыборов мы жестко накажем в соответствии с Уголовным кодексом Украины», — отметил Грымчак.
Он назвал выборы в Донбассе «имитацией» и отметил, что их осудили все союзники Украины — США и ряд стран ЕС.
«Очень скоро за эти выборы последуют санкции против России», — заявил чиновник.
Он также сообщил, что кроме международной реакции будет суровое реагирование выборы в ЛДНР со стороны самой Украины.
«Сейчас прокуратурой Донецкой области и СБУ открыты криминальные дела по статье 111 УК— угроза территориальной целостности. СБУ получила данные всех членов избиркомов, и тех, кто проводил выборы 11 ноября. Им всем грозит уголовное наказание— от 15 лет до пожизненного срока», — сказал заместитель министра.
По его словам, людей, которые пришли на избирательные участки, наказывать не будут.
11 ноября в Донбассе прошли выборы глав ДНР и ЛНР, а также членов законодательных органов республик. Украина выступила с осуждением выборов. В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предстоящие выборы в ЛНР и ДНР не идут вразрез с Минскими соглашениями.
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