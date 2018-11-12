Украинский замминистра: Мир накажет Россию, а мы — Донбасс

Заместитель министра Украины по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак пригрозил России и Донбассу последствиями за выборы в ЛНР и ДНР.

Об этом он заявил в эфире канала «112».

«Избиратели Донецка и Луганска не пострадают, но организаторов и исполнителей псевдовыборов мы жестко накажем в соответствии с Уголовным кодексом Украины», — отметил Грымчак.

Он назвал выборы в Донбассе «имитацией» и отметил, что их осудили все союзники Украины — США и ряд стран ЕС

«Очень скоро за эти выборы последуют санкции против России», — заявил чиновник.

Он также сообщил, что кроме международной реакции будет суровое реагирование выборы в ЛДНР со стороны самой Украины.

«Сейчас прокуратурой Донецкой области и СБУ открыты криминальные дела по статье 111 УК— угроза территориальной целостности. СБУ получила данные всех членов избиркомов, и тех, кто проводил выборы 11 ноября. Им всем грозит уголовное наказание— от 15 лет до пожизненного срока», — сказал заместитель министра.

По его словам, людей, которые пришли на избирательные участки, наказывать не будут.