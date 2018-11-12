Европу призвали сделать «империей»

Министр финансов Франции Брюно ле Мэр призвал сделать Европу "империей", похожей на США и Китай, об этом он заявил в интервью газете Handelsblatt.
По мнению ле Мэра, эта "империя" должна быть миролюбивой державой, которая основывается на принципах правового государства.
"Европа больше не должна страшиться того, чтобы пускать в ход свою власть и быть империей мира", — заявил министр.
При этом он сделал акцент на необходимости защитить ЕС от "незаконных" американских санкций в отношении торговли с Ираном.
"Всем понятно, что сегодня требуется мужество, чтобы встать на пути у правительства Дональда Трампа" — заявил ле Мэр.
"Здесь речь идет о том, чтобы четко сказать США: Мы являемся суверенным континентом, и мы решаем самостоятельно, с кем вести торговлю", — добавил министр.
"Общеевропейская армия"
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Французский президент подчеркнул, что Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство.
Американский лидер Дональд Трамп назвал инициативу французского коллеги "очень оскорбительной".
Выход США из сделки с Ираном
Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.
ЕС, Франция, ФРГ и Великобритания распространили совместное заявление, в котором подтвердили, что продолжат работу с Россией, Китаем и другими странами над сохранением и поддержанием эффективных финансовых каналов с Ираном, несмотря на санкции США.
Дополнительные санкции США, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук предупредил, что Вашингтон незамедлительно введет санкции против тех, кто попробует использовать механизмы обхода ограничений против Тегерана.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Трампа, назвала новые санкции США нелегитимными и заявила о том, что Россия принимает меры, чтобы ограничения как можно меньше отразились на экономических отношениях с Тегераном.