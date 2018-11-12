Канадцев призвали припрятать марихуану

Канадские специалисты призывают граждан лучше прятать от несовершеннолетних съедобную продукцию, в составе которой есть марихуана. Об этом пишет The Guardian

Несмотря на легализацию марихуаны в стране в октябре, продажа съедобных товаров с коноплей запрещена по меньшей мере до 2019 года. Однако это не останавливает некоторые розничные и интернет-магазины. В результате на нерегулируемый рынок попадают конопляные сладости с большой дозой действующего вещества.

Специалисты отмечают, что цветные упаковки с печеньем или мармеладками привлекают детей. А поскольку при употреблении каннабиса в пищу его эффект заметен не сразу, это ставит их под угрозу серьезного отравления.

Отмечается, что в 2017 году, еще до легализации марихуаны, за год было зафиксировано почти 600 случаев отравления. При этом пострадали по меньшей мере 24 ребенка младше четырех лет. Теперь же власти опасаются резкого роста подобных случаев.

В настоящее время по закону в Канаде можно получить до 14 лет тюрьмы и штраф до 15 тысяч долларов за угощение несовершеннолетних наркотиками.

Сенат Канады легализовал продажу и употребление марихуаны в июне. Согласно принятому законопроекту, любой совершеннолетний гражданин страны может купить до 30 граммов наркотика и выращивать у себя дома до четырех кустов конопли. 17 октября закон вступил в силу.

Канада стала вторым в мире государством после южноамериканского Уругвая, легализовавшим употребление марихуаны в рекреационных целях, то есть просто для расслабления.