Озвучены предварительные результаты выборов в ДНР

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Пушилин лидирует на выборах главы ДНР после обработки 76,43% протоколов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Денис Пушилин побеждает на выборах выборах главы самопровозглашенной Донецкой народной республики с 61,5% голосов, сообщил в пресс-службе ЦИК ДНР после обработки 76% бюллетеней.
Выборы в ДНР прошли 11 ноября. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых действующий врио главы ДНР Денис Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами. Порога явки на выборах нет.
"На 03.00 были обработаны 76,43% бюллетеней с 297 избирательных комиссий. Голоса избирателей за кандидатов на должность Главы ДНР распределяются следующим образом: Роман Евстифеев — 6,4%, Владимир Медведев — 10,1%, Денис Пушилин — 61,5%, Роман Храменков — 12,4%, Елена Шишкина — 9,6%", — сообщили в пресс-службе.
В парламентских выборах в ДНР участвуют два общественных движения — возглавляемая Пушилиным "Донецкая республика", у которой большинство в Народном совете, и "Свободный Донбасс". В парламент пройдут 100 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов.
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