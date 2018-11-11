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Порошенко заявил о разговоре с Трампом
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Порошенко заявил, что кратко поговорил с Трампом в Париже 

РИА Новости + ещё 2 50 минут назад
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что провел в субботу в Париже краткий разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Порошенко обсудил с Меркель и Макроном обмен пленными в Донбассе
"В целом произошло более 40 встреч. И вчера было краткое обсуждение с президентом США. По итогам этого обсуждения, сегодня была встреча министра иностранных дел (Украины Павла) Климкина и государственного секретаря (США Майка) Помпео ", — заявил Порошенко на брифинге в Париже, трансляцию которого вел украинский "5 канал".
Масштабные памятные мероприятия по случая 100-летия окончания Первой мировой войны, на которые приглашены несколько десятков глав государств и правительств, состоялись в Париже в воскресенье.
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