Как проходят выборы в ДНР и ЛНР

Голосование в ДНР и ЛНР, где выбирают глав самопровозглашённых республик и депутатов парламентов, проходит без нарушений и в соответствии с международными стандартами и нормами. Об этом сообщают международные наблюдатели. Ранее Брюссель и Киев заявили о непризнании выборов, которые якобы нарушают законы Украины . В Москве подчеркнули, что голосование не противоречит Минским соглашениям.

Выборы в самопровозглашённой Донецкой народной республике соответствуют европейским стандартам. Об этом заявил бывший министр обороны Греции Костас Исихос, прибывший в Донецк в качестве наблюдателя.

«Выборы в ДНР не противоречат Минскому процессу и соответствуют всем демократическим стандартам, принятым в европейских странах. Вы прекрасно справляетесь с выборами, и они доказывают демократичность республики», — цитирует его Донецкое агентство новостей.

В воскресенье, 11 ноября, в ДНР проходят выборы на пост главы республики и в парламент. Всего в самопровозглашённой республике были открыты 408 избирательных участков, ЦИК ДНР не зарегистрировал нарушений. На пост главы республики баллотируется пять кандидатов

На некоторых участках выстроилась очередь. На 16:00 явка составила 71,4%. По оценке наблюдателя из России , депутата Госдумы Андрея Козенко , такой показатель говорит о приверженности курсу, выбранному населением в 2014 году.

«Активное участие жителей ДНР в выборах свидетельствует о том, что они верны выбору, сделанному на референдуме в 2014 году», — сказал он.

При этом на избирателей не оказывается никакого давления, отметил наблюдатель из ФРГ, депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн. Как сообщает Донецкое агентство новостей, он отметил, что выборы соответствуют «всем европейским стандартам».

«Уже на первом участке я вижу прозрачность и демократию, на избирателей никто не влияет и они сами решают кого им выбирать. Пока вижу, что выборы соответствуют всем европейским стандартам», — сказал Линдеманн выразив надежду, что Евросоюз признает результаты голосования.

Всего за выборами в ДНР следят 48 международных наблюдателей из 14 стран, в том числе из России, Италии, Франции, Германии, Австрии и других.

«У всех проверяются паспорта»

В Луганской народной республике жители также выбирают депутатов в парламент и главу республики. На пост лидера самопровозглашённого государства претендуют четыре кандидата. Явка на 14:00 составила 56,5%.

Для наблюдения за ходом голосования в Луганск прибыли 40 человек из 22 стран, в том числе из России, США, Германии, Франции, Голландии и других. Так, американский журналист Джордж Илаясон отметил, что выборы организованы в соответствии с международными стандартами.

«На этом избирательном участке и там, где мы были раньше, мы видим, что у всех приходящих на выборы проверяются паспорта. Я вижу, что организация выборов полностью соответствует всем международным стандартам и законодательным нормам», — приводит слова Илаясона Луганскинформцентр.

Он подчеркнул, что жители не находятся под давлением и принуждением, а голосуют по своей воле.

Наблюдатель из Финляндии Ярмо Экман считает, что мировая общественность должна признать результаты выборов.

«Люди действительно используют свою возможность голосовать, и я считаю, что это та возможность, которую международная общественность должна признать. Так как минские соглашения не запрещают такой вариант проведения голосования», — цитирует Экмана РИА Новости.

«Не идут в разрез с Минскими соглашениями»

Тем не менее Евросоюз считает незаконным проведение выборов в самопровозглашённых республиках. Об этом 10 ноября заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Фредерика Могерини

«ЕС считает, что «выборы», запланированные на 11 ноября 2018 года на неподконтрольных правительству территориях так называемых Луганской народной республики и Донецкой народной республики незаконными и не намерен признавать их», — говорится в сообщении.

В её заявлении подчёркивается, что эти выборы якобы «подрывают» Минские соглашения и «нарушают суверенитет и законы Украины».

Не признаёт проходящие в самопровозглашённых республиках голосование и Киев. Так, президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «фейковые» выборы нарушают украинское законодательство.

«Они не подпадают под стандарты украинского законодательства… Они категорически неприемлемы. Условия безопасности не созданы», — сказал он.

В свою очередь, в Кремле заявили, что эти выборы не противоречат Минским соглашениям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Украине «не вполне корректно» утверждать о нарушениях Минских договорённостей.