20 украинских генералов наказали за взрывы на арсеналах

На Украине за взрывы на арсеналах наказали более 20 генералов

Степан Полторак. Более 20 генералов привлечены к ответственности из-за взрывов на украинских складах боеприпасов за последние три года, заявил министр обороны Украины

«Я привлёк 75 человек к ответственности, в том числе — более 20 генералов. Это привело к другой проблеме — сейчас никто не хочет занимать эти должности», — сказал он в интервью «5 каналу».

По словам Полторака, кадровые проблемы возникли из-за отсутствия «хорошего финансового ресурса».

Министр отметил, что в современных условиях обеспечить надёжную охрану баз очень трудно, а из-за проблем с финансированием большинство арсеналов должны были закрыть ещё в 2014 году.