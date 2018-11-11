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20 украинских генералов наказали за взрывы на арсеналах
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На Украине за взрывы на арсеналах наказали более 20 генералов 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Более 20 генералов привлечены к ответственности из-за взрывов на украинских складах боеприпасов за последние три года, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.
«Я привлёк 75 человек к ответственности, в том числе — более 20 генералов. Это привело к другой проблеме — сейчас никто не хочет занимать эти должности», — сказал он в интервью «5 каналу».
По словам Полторака, кадровые проблемы возникли из-за отсутствия «хорошего финансового ресурса».
Министр отметил, что в современных условиях обеспечить надёжную охрану баз очень трудно, а из-за проблем с финансированием большинство арсеналов должны были закрыть ещё в 2014 году.
Ранее советник главы МВД Украины Татьяна Черновол призвала к ответу на взрывы украинских военных складов.
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