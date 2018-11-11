Трамп не стал пожимать руку Порошенко

Трамп приехал на церемонию в сопровождении супруги Меланьи и поприветствовал рукопожатием стоящих в первом ряду президента Франции Эммануэля Макрона , канцлера Германии Ангелу Меркель

А вот Порошенко, которому досталось место рядом, но во втором ряду, был Трампом проигнорирован.