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Трамп не стал пожимать руку Порошенко
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Трамп не стал пожимать руку Порошенко 

Газета.Ru 1 час назад
Президент США Дональд Трамп не стал здороваться с президентом Украины Петром Порошенко, когда прибыл к Триумфальной арке в Париже, где прошла торжественная церемония по случаю столетия окончания Первой мировой войны.
Трамп приехал на церемонию в сопровождении супруги Меланьи и поприветствовал рукопожатием стоящих в первом ряду президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель.
А вот Порошенко, которому досталось место рядом, но во втором ряду, был Трампом проигнорирован.
Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пожали друг другу руки, после чего Путин показал поднятый вверх большой палец.
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