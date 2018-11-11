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В НАТО отреагировали на выборы в Донбассе
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НАТО не признает выборы в Донбассе 

RT на русском 42 минуты назад
НАТО считает, что выборы в Донбассе подрывают мирный процесс, и не признает их результаты, говорится в заявлении альянса.
«НАТО не признает выборы 11 ноября в самопровозглашённых и непризнанных Луганской и Донецкой народных республиках. Они противоречат букве и духу Минских соглашений и подрывают усилия по мирному урегулированию конфликта», — отмечается в сообщении.
В альянсе призвали стороны к полному выполнению минских договорённостей и выразили поддержку усилиям нормандского формата и Трёхсторонней контактной группы.
Ранее в Евросоюзе также выступили с заявлением о непризнании итогов голосования.
11 ноября в Донбассе выбирают глав и депутатов самопровозглашённых республик.
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