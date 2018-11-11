В НАТО отреагировали на выборы в Донбассе

НАТО не признает выборы в Донбассе

НАТО считает, что выборы в Донбассе подрывают мирный процесс, и не признает их результаты, говорится в заявлении альянса.

«НАТО не признает выборы 11 ноября в самопровозглашённых и непризнанных Луганской и Донецкой народных республиках. Они противоречат букве и духу Минских соглашений и подрывают усилия по мирному урегулированию конфликта», — отмечается в сообщении.

В альянсе призвали стороны к полному выполнению минских договорённостей и выразили поддержку усилиям нормандского формата и Трёхсторонней контактной группы.

Ранее в Евросоюзе также выступили с заявлением о непризнании итогов голосования.

11 ноября в Донбассе выбирают глав и депутатов самопровозглашённых республик.