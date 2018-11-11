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Выборы в ЛНР проходят при высокой явке
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Выборы в ЛНР проходят при высокой явке 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Выборы главы провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и депутатов Народного совета в Луганске проходят в спокойной обстановке и при достаточно высокой явке избирателей.
Позитивная оценка организации
К 8:00, когда в ЛНР открылись избирательные участки, перед многими из них уже стояли очереди из желающих проголосовать.
"Вот тот случай, когда не расстраиваюсь от того, что приходится в очереди стоять. Думала, что много народу придет, но чтоб столько!" — поделилась пенсионерка Тамара Кузьминична.
Голосование на участках началось с трансляции республиканского гимна.
Опрошенные ТАСС избиратели, позитивно оценили организацию процесса голосования.
"Хорошо все сделали. И таблички повесили, чтоб легко найти было участок. Быстро работают в избиркоме. И списки [избирателей] нормальные, все себя находят быстро. Молодцы, организовали классно", — поделился впечатлениями шофер Александр.

Ветераны могут все

Согласно уже сложившейся традиции, большую активность проявляют люди пожилого возраста. Многие добираются до участков с тростью и даже на костылях.
"Нам говорили, что можно попросить, чтоб домой урну [для голосования] принесли. Но мы сами вот лучше пришли с бабкой", — говорит пенсионер Владимир Никитович, пришедший на избирательный участок вместе с супругой.
Бывший машиностроитель Иван Александрович считает, что возраст не помеха, для того чтобы прийти на избирательный участок. По его словам, "ветераны могут все".

Шарики и кулеш

Тем, кто пришел на выборы с детьми, члены избирательной комиссии вручают голубые воздушные шарики. На участках играет музыка, открыты буфеты, в одной из школ, где организовано голосование, прямо во дворе казаки развернули полевую кухню, в которой готовят наваристый кулеш — традиционную густую похлебку из крупы с салом и зеленью.
"Я голосовала ради детей, чтоб все к лучшему поменялось. Будет нормальная законная власть — будем и жить нормально", — говорит Ольга, пришедшая на участок для голосования с двумя детьми и пожилым отцом.
По инициативе местного мобильного оператора "Лугаком" проголосовавшим выдают карточки пополнения номиналом 100 рублей. С учетом того, что месячная абонентская плата за пользование услугами республиканского оператора связи составляет 50 рублей, желающих получить "пополняшки" много.
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