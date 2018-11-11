Порошенко назвал Польшу дружественной страной

«По случаю столетия восстановления независимости желаю дружественной Польше мира, благополучия и процветания!», — написал украинский лидер в своём Facebook.

Глава государства также перевёл своё поздравление на польский язык.

Праздник был введён в 1937 году в честь обретения суверенитета Польским царством в 1918 году.