Ещё
Порошенко назвал Польшу дружественной страной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко назвал Польшу дружественной страной 

News.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Anna Ferensowicz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент Украины Пётр Порошенко поздравил Польшу с Днём независимости, назвав соседнюю страну «дружественной».
«По случаю столетия восстановления независимости желаю дружественной Польше мира, благополучия и процветания!», — написал украинский лидер в своём Facebook.
Глава государства также перевёл своё поздравление на польский язык.
Праздник был введён в 1937 году в честь обретения суверенитета Польским царством в 1918 году.
Как сообщал News.ru, ранее президент Польши Анджей Дуда потребовал от Киева шагов по дегероизации членов Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ). Дуда заявил, что такие личности как Роман Шухевич и Степан Бандера были преступниками.
News.ru: последние новости
Нетаньяху подтвердил отказ от сторонних встреч в Париже Феминистки выступили против визита Путина в Париж Британцы почтили память погибших в мировых войнах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп не стал пожимать руку Порошенко258
В НАТО отреагировали на выборы в Донбассе344
Порошенко из Парижа обратился к Донбассу1018
Путин и Трамп пожали руки396
Названа причина смерти Юлии Волчковой26
Видео
01:32
Когда в Москве наступит настоящая зима
Погода Новости Москвы
00:19
Украинский рокер провалился под сцену
Происшествия
00:35
К Земле приблизится «комета смерти»
00:19
Трамп не стал пожимать руку Порошенко
В мире
01:01
В НАТО отреагировали на выборы в Донбассе
В мире
03:36
В «Роскосмосе» решили применить сталинские методы
Наука и техника
10:08
Шанс для России: Турцию не взяли в Евросоюз
Ближний Восток В мире
00:43
Волочкова сделала заявление после падения на концерте
Шоу-бизнес
00:46
Путин показал Трампу большой палец
Политика
01:51
Названа причина смерти Юлии Волчковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение