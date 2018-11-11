Порошенко назвал Польшу дружественной страной 

Президент Украины Пётр Порошенко поздравил Польшу с Днём независимости, назвав соседнюю страну «дружественной».
«По случаю столетия восстановления независимости желаю дружественной Польше мира, благополучия и процветания!», — написал украинский лидер в своём Facebook.
Глава государства также перевёл своё поздравление на польский язык.
Праздник был введён в 1937 году в честь обретения суверенитета Польским царством в 1918 году.
Как сообщал News.ru, ранее президент Польши Анджей Дуда потребовал от Киева шагов по дегероизации членов Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ). Дуда заявил, что такие личности как Роман Шухевич и Степан Бандера были преступниками.