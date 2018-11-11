Нетаньяху объяснил отказ от переговоров с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не планирует переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже, уважая просьбу принимающей французской стороны не проводить "сторонних встреч" на полях отмечаемого 11 ноября столетнего юбилея завершения Первой мировой войны. Соответствующее заявление премьер сделал перед вылетом во Францию в воскресенье.
"Я уважаю просьбу хозяев (французов — прим. ТАСС), а их просьба заключалась в том, чтобы не проводить "сторонние встречи", как они это называют", — сказал Нетаньяху на вопрос журналиста, планирует ли он переговоры с российским лидером.
"Я увижусь с десятками лидеров со всего мира, и у меня будут отдельные переговоры с президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном, — продолжил премьер, чьи высказывания распространила его канцелярия. — Есть много важных вопросов, которые надо обсудить, но все же самое важное — присутствие там (на мероприятиях в Париже — прим. ТАСС), и я, как обычно, буду с гордостью представлять Государство Израиль".
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, формат мероприятий не предполагает отдельных двусторонних встреч в графике Путина, однако контакты "на ногах" с другими прибывшими в Париж лидерами, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, не исключены.
Мероприятия в Париже
Париж станет в воскресенье местом главных торжеств, посвященных столетию окончания Первой мировой войны, которая завершилась 11 ноября 1918 года. В 11:00 по парижскому времени — в минуты, когда прозвучал сигнал о перемирии — у Триумфальной арки в присутствии высоких гостей начнется мемориальная церемония.
По приглашению французского лидера Эмманюэля Макрона в ней примут участие президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, лидеры других стран — участниц Первой мировой войны, руководители международных организаций.
Как сообщили ТАСС в Елисейском дворце, под сводами Триумфальной арки состоится символическое зажжение Вечного огня на могиле Неизвестного солдата. К участникам торжеств на площади Шарля де Голля обратится Эмманюэль Макрон. Затем французский президент даст официальный завтрак в своей резиденции в честь зарубежных гостей.
Во второй половине дня в выставочном центре Гранд-аль в парке Ла-Вилетт откроется Парижский форум мира. В его работе наряду с главами государств примут участие руководители неправительственных организаций. Перед ними выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Встреча призвана дополнить международную повестку дня новыми предложениями по снижению напряженности в мире.