Нетаньяху объяснил отказ от переговоров с Путиным

Нетаньяху подтвердил, что не планирует переговоры с Путиным в Париже

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не планирует переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже, уважая просьбу принимающей французской стороны не проводить "сторонних встреч" на полях отмечаемого 11 ноября столетнего юбилея завершения Первой мировой войны. Соответствующее заявление премьер сделал перед вылетом во Францию в воскресенье.

"Я уважаю просьбу хозяев (французов — прим. ТАСС ), а их просьба заключалась в том, чтобы не проводить "сторонние встречи", как они это называют", — сказал Нетаньяху на вопрос журналиста, планирует ли он переговоры с российским лидером.

"Я увижусь с десятками лидеров со всего мира, и у меня будут отдельные переговоры с президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном, — продолжил премьер, чьи высказывания распространила его канцелярия. — Есть много важных вопросов, которые надо обсудить, но все же самое важное — присутствие там (на мероприятиях в Париже — прим. ТАСС), и я, как обычно, буду с гордостью представлять Государство Израиль".

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , формат мероприятий не предполагает отдельных двусторонних встреч в графике Путина, однако контакты "на ногах" с другими прибывшими в Париж лидерами, в том числе с президентом США Дональдом Трампом , не исключены.

Мероприятия в Париже

Париж станет в воскресенье местом главных торжеств, посвященных столетию окончания Первой мировой войны, которая завершилась 11 ноября 1918 года. В 11:00 по парижскому времени — в минуты, когда прозвучал сигнал о перемирии — у Триумфальной арки в присутствии высоких гостей начнется мемориальная церемония.

По приглашению французского лидера Эмманюэля Макрона в ней примут участие президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, лидеры других стран — участниц Первой мировой войны, руководители международных организаций.

Как сообщили ТАСС в Елисейском дворце, под сводами Триумфальной арки состоится символическое зажжение Вечного огня на могиле Неизвестного солдата. К участникам торжеств на площади Шарля де Голля обратится Эмманюэль Макрон . Затем французский президент даст официальный завтрак в своей резиденции в честь зарубежных гостей.