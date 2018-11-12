Во Флориде пересчитают голоса на выборах губернатора

Власти американского штата Флорида начали автоматизированный пересчет бюллетеней, поданных избирателями на выборах губернатора этого региона и представителя в сенат США . Голосование состоялось в рамках промежуточных выборов в стране шестого ноября.

Причиной для пересчета стал минимальный разрыв между претендентами по итогам первичной обработки бюллетеней, что не позволяет с уверенностью выявить победителя. По законам штата, такая процедура запускается в том случае, если разница между кандидатами составила менее 0,5 процента.

По последним данным, в борьбе за кресло сенатора от штата республиканец Рик Скотт менее чем на 0,2 процента опередил демократа Билла Нельсона , который занимает эту должность уже 18 лет. При 8 миллионах поданных бюллетеней кандидатов разделяет менее 12 тысяч голосов. На выборах губернатора перевес республиканца Рона Десантиса над демократом Эндрю Гиллумом составил 0,4 процента. Гиллум ранее признал поражение, но после того, как стало известно о пересчете, поспешно отозвал свое заявление, заменив его на призыв к "принципиальному и бескомпромиссному" учету каждого голоса. При этом небольшая часть бюллетеней, возможно, еще не обработана. Речь о голосах, поданных американцами, живущими за рубежом, которые должны поступить местным властям до 16 ноября.

Теперь бюллетени заново загрузят в специальное оборудование и пересчитают. По закону избиркомы во всех 67 округах должны завершить процедуру к 15 ноября. Но в округе Палм-Бич уже заявили о неготовности соблюсти эти сроки, что дополнительно подогреет разногласия. Если по итогам процедуры разница между претендентами составит менее 0,25 процента, то будет запущен ручной пересчет части бюллетеней. Вручную проанализируют только те из них, где избиратели заполнили не все позиции, или, наоборот, выбрали более одного кандидата на одну должность, поскольку автоматизированная обработка такие бюллетени не учитывает.

Столь небольшая разница и запуск повторного подсчета быстро накалили обстановку. Представители обоих политических лагерей обмениваются обвинениями и судебными исками. Президент Дональд Трамп , избранный от Республиканской партии , написал в "Твиттер": "Пытаются украсть две крупных победы во Флориде! Мы пристально наблюдаем!"

Республиканец Рик Скотт, который в настоящее время занимает должность губернатора штата и баллотируется от него в сенат США, обвинил сотрудников избиркомов в округах Броуард и Палм-Бич в махинациях при подсчете голосов. Оба округа считаются оплотом демократов и Скотт выразил мнение, что "аморальные либералы" в местных избиркомах пытаются украсть у него победу. Он заявил, что те вели обработку бюллетеней недостаточно прозрачно и с нарушением установленных законом сроков. Кроме того, на его взгляд, лагерь оппонентов пытается вбросить бюллетени, заполненные лицами без гражданства США, которые в основном поддерживают демократов. Его адвокаты подали уже три иска в связи с предполагаемыми нарушениями и потребовали конфисковать оборудование для пересчета бюллетеней после того, как процедура завершится.