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Спецназовцы попытались устроить переворот в Германии
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Спецназовцы-нацисты попытались устроить переворот в Германии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Hermann J. Knippertz / AP Photo
Группа из 200 офицеров элитного подразделения Бундесвера KSK организовала тайное неонацистское объединение для подготовки к военному перевороту в Германии. Об этом пишет Daily Mail.
Военные планировали убить лидера партии «Зеленых» Клаудию Рот, министра иностранных дел Хайко Мааса и бывшего президента страны Йоахима Гаука, покинувшего пост 17 марта. Также среди целей спецназовцев оказались лидеры ряда движений в поддержку мигрантов.
По замыслу офицеров, в некий «День Икс» на улицы немецких городов должен был вылиться хаос, во время которого они физически устранили бы политических оппонентов.
Полиция знала о подобных замыслах среди военных, однако считала такие заявления «алкогольными фантазиями». Всерьез же спецслужбы отреагировали лишь после того, как один из членов объединения, бывший майор ВВС Бундесвера, рассказал следователям о серьезности намерений.
Все военные также входили в движение Uniter, объединяющее служивших в Афганистане и Африке ветеранов. В Uniter от заговорщиков открестились.
4 ноября сообщалось о 20 тысячах мигрантов, которые собрались на боснийско-хорватской границе и пытаются прорваться в Центральную Европу. Многие из них вооружены ножами.
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