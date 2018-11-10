Трамп начал свой визит во Францию с критики Макрона

Трамп начал свой визит во Францию с критики заявлений Макрона

В субботу, 10 ноября, в Париже прошли переговоры президента США Дональда Трампа и его французского коллеги Эммануэля Макрона . При этом в преддверии встречи глава Белого дома назвал оскорбительными слова Макрона о необходимости создания европейской армии для защиты от « Китая России и даже США». Впрочем, на встрече оба лидера смягчили риторику. В частности, президент Франции заявил, что поддерживает позицию Трампа об увеличении расходов ЕС на оборону. По мнению экспертов, резкая реакция американской сторона на слова Макрона указывает на то, что Вашингтон рассматривает единую Европу как объект своего влияния.

Президент США Дональд Трамп начал визит в Париж с выпада в адрес своего французского коллеги Эммануэля Макрона, раскритиковав его за заявление о намерении создать в Европе континентальную армию.

«Президент Франции Макрон заявил, что Европе стоит создать свои собственные вооружённые силы, чтобы защитить себя от США, Китая и России. Это очень оскорбительно, но, возможно, Европе следовало бы сначала внести свою справедливую долю в финансирование НАТО, которое США значительно спонсируют!» — написал Трамп в своём Twitter.

Несмотря на это, советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон не считает, что и отношения Трампа с Макроном испортятся.

«Я думаю, у них прекрасные личные отношения… Были и разногласия по существенным политическим вопросам, разумеется. Но, я думаю, это потому, что оба лидера добиваются того, что считают национальными интересами», — утверждает Болтон.

Европейская безопасность

Недовольство Трампа вызвало заявление Макрона, которое он сделал несколькими днями ранее в эфире радиостанции Europe 1

«Мы не сможем защитить европейцев, если не примем решение создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя преимущественно самостоятельно, без того, чтобы полностью полагаться на Соединённые Штаты», — заявил Макрон.

Более того, французский лидер отметил, что Европе необходимо защищать себя от «Китая, России и даже США».

В ходе встречи с Трампом в субботу, 10 ноября, президент Франции смягчил свою риторику, но повторил тезис о том, что Европа не может полагаться только на США в вопросах безопасности.

«Нечестно, когда безопасность Европы обеспечивается сегодня только Соединенными Штатами​​​… Именно поэтому я полагаю, что Европе необходимо обладать большими возможностями, более сильной обороной, чтобы разделить эту задачу», — приводит слова Макрона РИА Новости.

При этом он отметил, что Европа должна увеличить свою долю расходов на оборону — о чём неоднократно заявлял глава Белого дома.

«Я согласен с президентом Трампом в том, что нам тоже надо больше участвовать в расходах на оборону в НАТО, и поэтому я считаю, что мои предложения по европейской обороне полностью этому соответствуют. Ведь это означает большее участие Европы в НАТО, больший объём возможностей, который позволит нам разделить ношу. Я полагаю, что это справедливо», — добавил Макрон.

Дружба по расчёту

В свою очередь, американский лидер заявил, что Вашингтон хочет помогать европейским партнёрам в сфере безопасности, но помощь эта должна быть справедливой. Трамп неоднократно требовал от стран-участниц НАТО тратить больше средств на свою оборону, а также подвергал сомнению целесообразность членства США в альянсе при нынешнем положении дел. Это привело к тому, что канцлер ФРГ Ангела Меркель , как и президент Франции, стала высказывать сомнения, могут ли европейские союзники рассчитывать на помощь Вашингтона и американской армии в случае войны.

Кроме того, Макрон подверг критике решение Трампа вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. По словам французского президента, «главной жертвой» этого решения станет Европа. Об этом он заявил, посещая места боёв Первой мировой войны, сообщает The Wall Street Journal

Также у Макрона и Трампа есть разногласия по вопросам торговли и санкций США против Ирана. Выступая на заседании Совбеза ООН в сентябре, Макрон отметил, что решение проблемы иранского ядерного оружия не может сводиться к санкциям, и СВПД остаётся основным средством разрешения кризиса.

«Я полагаю, что мы должны вместе построить для урегулирования этого кризиса долгосрочную стратегию, которая не может сводиться к политике санкций и сдерживанию. Несмотря на то что серьёзный кризис доверия был порождён новым введением США экстерриториальных санкций, Тегеран продолжает соблюдать взятые обязательства», — подчеркнул глава французского государства.

Камни преткновения

Расхождение во взглядах на политику в отношении Ирана и вопрос необходимости увеличения затрат на оборону — не единственные камни преткновения во взаимоотношениях президентов США и Франции. Летом 2018 года администрация Трампа ввела новые тарифы на поставляемые из Европы и России сталь и алюминий. В свою очередь, ряд европейских стран ответил введением пошлин на американские товары, к примеру, алкоголя и табака. После взаимного обмена ограничительными мерами в торговой войне Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили, что прекратят введение новых пошлин и перейдут к переговорам.

До этого Трамп критиковал уже существовавшие в странах Евросоюза тарифы на автомобили из США, отмечая, что они создают нечестные барьеры для американского автопрома, который ищет выход на европейский рынок.

Однако стоит отметить, что отмена или снижение этих тарифов будет оказывать дополнительную нагрузку на такие французские компании, как Renault , Peugeot и Citroen, которые не поставляют свои автомобили в США, но при этом вынуждены будут конкурировать с американскими машинами на своём рынке.

Несмотря на возражения Франции и Германии, администрация Трампа также возобновила действие санкций против Ирана в рамках продолжающейся стратегии 45-го президента США по выходу или пересмотру ядерной сделки, которая была достигнута при Бараке Обаме . Макрон, Меркель и другие лидеры ЕС неоднократно подвергали критике подобные действия, а также говорили о возможном создании механизма обхода американских санкций для продолжения торговли с Ираном.

Пока что такой механизм не выработан, но Белый дом уже предупредил европейских партнёров, что его создание может повлечь санкции против стран, которые будут им пользоваться.

Объект влияния

Когда Трамп вводит экономические санкции и ограничения против Евросоюза в виде пошлин, он считает, что ему это можно делать, но когда Макрон заявляет о том, что Европе нужна своя армия, для Трампа этого уже оскорбительно, отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

«Очевидно, что американские лидеры в публичном пространстве всё время будут говорить о том, какие они замечательные и какие все остальные неправильные. Это видно из каждого выступления на любую тему, будь то Иран, Россия, Китай, Северная Корея или Евросоюз. При этом основная часть мировых СМИ их цитирует и приводит эти слова как некую истину, считая, что всё, что идёт из Вашингтона, единственно верно и правильно», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

К таким заявлениям нужно относится критично, добавляет Брутер.

«Поэтому когда Трамп или Помпео сообщают, что замечательно с кем-то поговорили, в этих заявлениях нет никакого смысла или содержания и очень мало правды. То же самое и в случае с Макроном. Для Трампа его слова оскорбительны, потому что Трамп считает, что защищает Европу непонятно от кого. Для самого Макрона ситуация стала критической из-за его рейтинга и проблем, которые есть в ЕС», — отметил политолог.

Европе нужно получить лидерство хоть в какой-то инициативе, считает эксперт.

«Но Макрон хочет посмотреть на реакцию, которую вызовет такая идея. Реакция Вашингтона ещё раз говорит о том, что США всегда будет относиться к объединённой Европе как объекту своего влияния на континенте, где самим европейцам уготована второстепенная роль», — считает Владимир Брутер.

Не первая попытка

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв , с свою очередь, отметил, что попытки создать единую европейскую армию предпринимались и ранее.

«Вопрос о вооружённых силах Европы поднимается уже далеко не в первый раз. Такие разговоры и попытки создать Европейский оборонительный союз предпринимались ещё в начале 1950-х годов. Потом это пытался сделать Де Голль, выйдя из военной организации НАТО и убрав с территории Франции все американские военные базы», — напомнил эксперт.

«Таких попыток было несколько, но понятно, что в военном плане без США Европа не представляет из себя никакой реальной силы», — считает Рогулёв.

Понимает это и Макрон, так что за его словами не стоят какие-либо намерения, полагает политолог.