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В Донбассе подвели итоги выборов
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В Донбассе подвели итоги выборов 

Национальная Служба Новостей + ещё 86 18 часов назад
Фото: nsn.fm
Врио главы самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин по результатам подсчета 100% бюллетеней одержал победу, заработав 60,85% голосов избирателей. Об этом сообщила председатель ЦИК республики Ольга Позднякова. По ее словам, проголосовали более 80% всех избирателей, а серьёзных нарушений нет зафиксировано, передает RT.
В Луганской народной республике (ЛНР) победа досталась врио главы республики Леониду Пасечнику. За него проголосовали 68,3% избирателей, сообщает «Свободная пресса».
Ранее бывший министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН назвал результаты голосования в Донбассе «более, чем ожидаемыми», а сами выборы — «унылой бодягой».
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