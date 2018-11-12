В Донбассе подвели итоги выборов 

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Мэр Киева Кличко призвал президента Порошенко вмешаться в ситуацию с обеспечением газа

Климкин пообещал «наказать Россию за выборы в Донбассе»

Эксперт: Россия не будет заключать мир с Японией на условиях Токио