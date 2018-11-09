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ЕС не признает выборы в Донбассе
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Шпионский скандал с РФ, откровения «цапка» и другие события дня
Шпионский скандал с РФ, откровения «цапка» и другие события дня

ЕС не признает выборы в Донбассе 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Евросоюз предан Минским соглашениям и не признает результаты выборов в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках, заявил еврокомиссар Йоханнес Хан.
«Мы преданы Минскому процессу. Мы уважаем всё, что идёт в его русле, но с точки зрения Минского процесса эти выборы не будут способствовать решению проблемы. Поэтому мы не признаем эти выборы», — цитирует Хана Интерфакс-Украина.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов пригрозил привлечь организаторов выборов в Донбассе к ответственности.
Кроме того, вице-спикер Рады Ирина Геращенко призвала ЕС ввести санкции против России из-за выборов в ДНР и ЛНР.
Выборы глав и депутатов в самопровозглашённых республиках запланированы на 11 ноября.
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