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В Киеве прогремели три взрыва
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В Киеве прогремели три взрыва 

ТК «Звезда» + ещё 2 41 минуту назад
Три взрыва подряд прогремели в центре Киева на стройке Андреевского спуска. В это время там проходила акция протеста. Об этом сообщает сайт украинского телеканала «Громадське».
«Неизвестные бросили какие-то непонятные предметы, после чего прогремели три взрыва подряд. Дым был густым и имел неприятный запах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что неподалеку от эпицентра взрыва находится Андреевская церковь. Люди выступали против стройки на Андреевском спуске.
Сейчас на месте работают оперативные службы. Территория оцеплена. По предварительным данным, пострадавших нет.
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