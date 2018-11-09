В Киеве прогремели три взрыва

Три взрыва подряд прогремели в центре Киева на стройке Андреевского спуска. В это время там проходила акция протеста. Об этом сообщает сайт украинского телеканала «Громадське».

«Неизвестные бросили какие-то непонятные предметы, после чего прогремели три взрыва подряд. Дым был густым и имел неприятный запах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что неподалеку от эпицентра взрыва находится Андреевская церковь. Люди выступали против стройки на Андреевском спуске.

Сейчас на месте работают оперативные службы. Территория оцеплена. По предварительным данным, пострадавших нет.