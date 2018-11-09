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Луценко рассказал об «остром» разговоре с Порошенко
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Луценко рассказал об «остром» разговоре с Порошенко по поводу отставки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в программе "Право на власть" в эфире телеканала "1+1" заявил, что имел "острый" разговор с президентом Украины Петром Порошенко относительного его заявления об отставке.
"Я с президентом имел острый разговор, он не воспринял моего шага. Он узнал обо всем за пять минут до моего захода в Верховную раду. Тем не менее, я сказал, что это мое принципиальное решение", — приводит слова Луценко сайт Телевизионной службе новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1".
Генпрокурор отметил, что его заявление об увольнении лежит на столе у Порошенко. Президент его рассмотрит, как только вернется из рабочей поездки из-за границы.
Во вторник Луценко, выступая в Верховной раде с отчетом о расследовании убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк, заявил о намерении написать заявление об отставке. Он обосновал свое решение обвинениями в адрес правоохранителей в недобросовестном расследовании. Позднее депутаты не поддержали отставку генпрокурора в ходе тестового голосования — "за" проголосовали 38 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. По мнению Луценко, те, кто не поддержал отставку, положительно оценивают его работу на должности генпрокурора. Позже его пресс-секретарь Ларисы Сарган сообщила, что Луценко передал Порошенко заявление об отставке.
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