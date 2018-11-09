Луценко рассказал об «остром» разговоре с Порошенко по поводу отставки

"Я с президентом имел острый разговор, он не воспринял моего шага. Он узнал обо всем за пять минут до моего захода в Верховную раду. Тем не менее, я сказал, что это мое принципиальное решение", — приводит слова Луценко сайт Телевизионной службе новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1".

Генпрокурор отметил, что его заявление об увольнении лежит на столе у Порошенко. Президент его рассмотрит, как только вернется из рабочей поездки из-за границы.