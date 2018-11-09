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Экс-президент Интерпола написал письмо
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СМИ: экс-президент Интерпола сообщил в письме, что добровольно покинул свой пост 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Письмо предположительно от бывшего президента Интерпола Мэн Хунвэя, в котором тот объявляет о своей отставке, состоит всего из одного предложения и не имеет подписи. Об этом сообщает в пятницу газета Le Monde, ссылаясь на внутренние документы Интерпола.
По ее данным, короткое послание было направлено в пекинское бюро организации после того, как появилась информация о задержании Мэн Хунвэя во время его поездки в Китай.
"В связи с тем, что меня подозревают в нарушении закона, я добровольно покидаю пост президента Интерпола", — гласит бумага, датированная 5 октября.
Газета отмечает, что, хотя в конце и напечатано имя Мэн Хунвэя, рядом с ним нет подписи от руки.
В то же время генеральный секретарь международной полицейской организации Юргенс Шток заявил на пресс-конференции в четверг, что у него "нет никаких причин" полагать, что соответствующее заявление может быть "фальшивым или написанным по принуждению". Он назвал достойной сожаления сложившуюся ситуацию, а также заявил, что Интерпол "настоятельно призывал власти КНР предоставить более подробную информацию и детали того, что произошло на самом деле".
Супруга Мэн Хунвэя, проживающая во Франции, обратилась в полицию после того, как он отбыл в Китай 29 сентября и перестал выходить на связь, о чем 5 октября сообщило радио "Европа-1". 7 октября власти Китая подтвердили факт задержания 64-летнего Мэн Хунвэя по подозрению в нарушении закона. В тот же день международная полицейская организация сообщила о его отставке с должности президента.
На следующий день Министерство общественной безопасности КНР сообщило, что экс-президент Интерпола подозревается во взяточничестве и других преступлениях. Партийный комитет ведомства принял решение создать специальную рабочую группу, которая проведет расследование в отношении подозреваемых в коррупции сообщников Мэн Хунвэя.
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