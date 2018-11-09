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В ДНР нашли взрывное устройство на опорах ЛЭП
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В ДНР нашли взрывное устройство, установленное на опорах ЛЭП 

РИА Новости + ещё 4 48 минут назад
Фото: © Fotolia / sean824
Сотрудники полиции самопровозглашенной Донецкой народной республики обезвредили самодельное взрывное устройство, установленное на опорах линии электропередачи, сообщили в пятницу в пресс-службе МВД ДНР.
"В районе поселка городского типа Новый Свет стражи порядка обезвредили самодельное взрывное устройство, установленное на опорах ЛЭП. В данный момент сотрудники МВД выясняют принадлежность взрывного устройства и устанавливают лиц, причастных к его изготовлению и установке", — говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР.
Поселок Новый Свет расположен в подконтрольном ДНР Старобешевском районе, находится в 40 километрах от Донецка.
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