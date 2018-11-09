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В Лондоне развешали плакаты с Путиным
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«Офицеры ГРУ» вывесили в Лондоне плакат о роли Путина в победе Brexit 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
В столице Великобритании появились шутливые рекламные щиты, которые указывают на якобы «роль» президента России Владимира Путина в итогах голосования по Brexit; активисты, разместившие билборды, называют себя русскими разведчиками.
На плакатах изображен подмигивающий Путин, который держит российский флаг.
На баннере написано: «Давайте отпразднуем красный, белый и синий Brexit». «R» в слове Brexit выглядит, как кириллическая «Я», передает Reuters.
Активисты, которые разместили баннеры, называют свою организацию Proud Bear («Гордый медведь»). Они утверждают, что являются группой офицеров российской военной разведки ГРУ, которые хотят, чтобы их истинная роль в итогах голосования по Brexit была признана.
Группа Proud Bear также опубликовала видео, на котором Путин катается на бульдоге с лицом кампании Brexit Аароном Бэнксом.
«Жители крохотного остр
ора отпраздновать», — говорится в видео.
На запрос Reuters представитель группы ответил на русском языке. По его словам, он обеспокоен состоянием российской демократии и выступает против «авторитарной политики Москвы».
В октябре правительство Великобритании подтвердило, что не располагает доказательствами вмешательства России в демократические процессы Соединенного Королевства.
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