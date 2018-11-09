Подмигивающий Путин появился на улицах Лондона

«Офицеры ГРУ» вывесили в Лондоне плакат о роли Путина в победе Brexit

В столице Великобритании появились шутливые рекламные щиты, которые указывают на якобы «роль» президента России Владимира Путина в итогах голосования по Brexit; активисты, разместившие билборды, называют себя русскими разведчиками.

На плакатах изображен подмигивающий Путин, который держит российский флаг.

На баннере написано: «Давайте отпразднуем красный, белый и синий Brexit». «R» в слове Brexit выглядит, как кириллическая «Я», передает Reuters. Spoof London billboards aim to celebrate Putin's 'role' in Brexit https://t.co/bfwoHGChjM pic.twitter.com/1chaGe1PUM— Reuters Top News (@Reuters) 8 ноября 2018 г.

Активисты, которые разместили баннеры, называют свою организацию Proud Bear («Гордый медведь»). Они утверждают, что являются группой офицеров российской военной разведки ГРУ , которые хотят, чтобы их истинная роль в итогах голосования по Brexit была признана.

Группа Proud Bear также опубликовала видео, на котором Путин катается на бульдоге с лицом кампании Brexit Аароном Бэнксом

«Жители крохотного остр

ора отпраздновать», — говорится в видео.

We are #PROUDBEAR, collective of Russia GRU officers who help make #Brexit WINNING. Pay 💰💰💰 here to celebrate TOGETHER SUCCESS! >> https://t.co/Vsz8exlndk 🇷🇺🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/EZYIXRkrfQ— Proud Bear (@Pr0ud_Bear) 7 ноября 2018 г. На запрос Reuters представитель группы ответил на русском языке. По его словам, он обеспокоен состоянием российской демократии и выступает против «авторитарной политики Москвы».

В октябре правительство Великобритании подтвердило, что не располагает доказательствами вмешательства России в демократические процессы Соединенного Королевства.