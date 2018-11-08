Ещё
Журналисту досталось за критику Эрдогана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Турции журналиста агентства САНА осудили за критику Эрдогана 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Уголовный суд Стамбула приговорил местного журналиста сирийского агентства САНА Хусни Махалли к четырем годам и одному месяцу лишения свободы за оскорбление президента Турции Тайипа Эрдогана, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
Суд приговорил журналиста к тюремному заключению сроком на год, восемь месяцев и 25 дней по обвинению в оскорблении турецкого государства и правительства в том, что оно поддерживает террористические группировки в Сирии и разрешает иностранным террористам пересекать границу и проникать в Сирию.
Также суд приговорил его к тюремному заключению на два года, пять месяцев и пять дней по обвинению в оскорблении Эрдогана. Журналист негативно отзывался о политике турецкого президента, которая привела к проблемам и кризисам как внутри Турции, так и за ее пределами.
Адвокаты Махалли выступили против решения суда и намерены подать апелляцию в Высший апелляционный суд в Анкаре.
Как сообщает агентство, турецкие власти задержали Махалли 23 декабря 2016 года в связи с оскорблением Эрдогана и турецкого правительства и освободили его спустя 39 дней.
Последние новости
Раскрылось: кто стоит за историей с фото в колонии Цеповяза Европа начала решать "украинскую проблему РФ": цена — 15 миллиардов Империи наносят ответный удар: РФ, Индия и Китай отказались от доллара
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина забирает Черное море449
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания861
Шик воровской России 90-х61
Рекорд ради бюджета, новое наказание Кокорину и Мамаеву и другие события дня4
Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление14
Видео
00:44
Трамп отказался от встречи с Путиным
В мире Политика
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
00:52
Раскрыто убийство в лифте дома в Москве
Происшествия Криминал
00:39
Новая ракета Трампа поразила цель
Армия Оружие
01:18
Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление
Происшествия
00:23
Названо число жертв калифорнийского расстрела
В мире Происшествия
05:22
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания
Общество Другое
03:21
Эффектная погоня двух Т-72 за Т-80 попала на видео
Оружие Армия
00:42
Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив
Политика
00:51
Галустян обидел чеченцев шуткой про петуха
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение