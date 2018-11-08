Рекорд ради бюджета и другие события дня

Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив
У Москвы нет информации, что после инцидента в Солсбери никто не погиб, поскольку Сергея Скрипаля так никто и не видел.
Трамп отказался от встречи с Путиным
Президенты России и США не проведут двустороннюю встречу в Париже 11 ноября.
Украине предлагали отказаться от Крыма ради Донбасса
Представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук рассказал, что в качестве одного из вариантов для разрешения конфликта на Донбассе предлагается официальный отказ Киева от Крыма.
Дробыш заинтересовался изнасилованной дознавательницей
Музыкальный продюсер Виктор Дробыш может заняться «раскруткой» изнасилованной тремя начальниками дознавательницы.
В Москве задержали убийцу матери и ее ребенка
Сотрудники полиции задержали нового подозреваемого в убийстве Екатерины Смирновой и ее 12-летнего сына Александра в доме на улице Софьи Ковалевской в Москве.
Кокорина и Мамаева лишили привилегий
Администрация СИЗО «Бутырка» сократила футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву время пребывания в спортзале.
Начато расследование преступных схем с русским биатлоном
Прошло всего полгода после громких обвинений России и президента IBU. Теперь-то мир узнает всё про проституток, взятки и сокрытие допинга.
Россия получит «адские санкции»
Очередные санкции США в отношении России не за горами: промежуточные выборы в конгресс прошли, и сенаторы могут вернуться к рассмотрению новых рестрикций. Ни в Кремле, ни в правительстве РФ «радужных ожиданий» нет.
Команда Силуанова пошла на рекорд ради бюджета
Министерство финансов России возвращается к покупке валюты: с 8 ноября по 6 декабря ведомство направит на эти цели 525 млрд рублей. Валюта будет приобретаться в рамках исполнения бюджетного правила и наполнения резервов.