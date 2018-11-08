Рекорд ради бюджета и другие события дня

Главные события четверга

Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив

Москвы нет информации , что после инцидента в Солсбери никто не погиб, поскольку Сергея Скрипаля так никто и не видел.

Трамп отказался от встречи с Путиным

Президенты России и США не проведут двустороннюю встречу в Париже 11 ноября.

Украине предлагали отказаться от Крыма ради Донбасса

Представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук рассказал, что в качестве одного из вариантов для разрешения конфликта на Донбассе предлагается официальный отказ Киева от Крыма.

Дробыш заинтересовался изнасилованной дознавательницей

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш может заняться «раскруткой» изнасилованной тремя начальниками дознавательницы.

В Москве задержали убийцу матери и ее ребенка

Сотрудники полиции задержали нового подозреваемого в убийстве Екатерины Смирновой и ее 12-летнего сына Александра в доме на улице Софьи Ковалевской в Москве.

Кокорина и Мамаева лишили привилегий

Начато расследование преступных схем с русским биатлоном

Прошло всего полгода после громких обвинений России и президента IBU. Теперь-то мир узнает всё про проституток, взятки и сокрытие допинга.

Россия получит «адские санкции»

Очередные санкции США в отношении России не за горами: промежуточные выборы в конгресс прошли, и сенаторы могут вернуться к рассмотрению новых рестрикций. Ни в Кремле, ни в правительстве РФ «радужных ожиданий» нет

Команда Силуанова пошла на рекорд ради бюджета