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Рекорд ради бюджета и другие события дня
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Главные события четверга 

Рамблер 1 час назад

Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив

У Москвы нет информации, что после инцидента в Солсбери никто не погиб, поскольку Сергея Скрипаля так никто и не видел.

Трамп отказался от встречи с Путиным

Президенты России и США не проведут двустороннюю встречу в Париже 11 ноября.

Украине предлагали отказаться от Крыма ради Донбасса

Представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук рассказал, что в качестве одного из вариантов для разрешения конфликта на Донбассе предлагается официальный отказ Киева от Крыма.

Дробыш заинтересовался изнасилованной дознавательницей

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш может заняться «раскруткой» изнасилованной тремя начальниками дознавательницы.

В Москве задержали убийцу матери и ее ребенка

Сотрудники полиции задержали нового подозреваемого в убийстве Екатерины Смирновой и ее 12-летнего сына Александра в доме на улице Софьи Ковалевской в Москве.

Кокорина и Мамаева лишили привилегий

Администрация СИЗО «Бутырка» сократила футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву время пребывания в спортзале.

Начато расследование преступных схем с русским биатлоном

Прошло всего полгода после громких обвинений России и президента IBU. Теперь-то мир узнает всё про проституток, взятки и сокрытие допинга.

Россия получит «адские санкции»

Очередные санкции США в отношении России не за горами: промежуточные выборы в конгресс прошли, и сенаторы могут вернуться к рассмотрению новых рестрикций. Ни в Кремле, ни в правительстве РФ «радужных ожиданий» нет.

Команда Силуанова пошла на рекорд ради бюджета

Министерство финансов России возвращается к покупке валюты: с 8 ноября по 6 декабря ведомство направит на эти цели 525 млрд рублей. Валюта будет приобретаться в рамках исполнения бюджетного правила и наполнения резервов.
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