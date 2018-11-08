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Действия Киева мешают стабилизации в Донбассе
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Действия Киева мешают стабилизации в Донбассе, заявил Лукашевич 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Действия Киева мешают стабилизации ситуации в сфере безопасности в Донбассе, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По его словам, Киев по-прежнему уклоняется от выполнения конкретных положений минских договоренностей, что вновь проявилось на заседании Контактной группы 6 ноября: киевские переговорщики в очередной раз отказались зафиксировать на бумаге "формулу Франка-Вальтера Штайнмайера" о порядке введения в действие закона об особом статусе Донбасса — ключевого элемента политического урегулирования.
"Действия Киева не позволяют стабилизировать обстановку в сфере безопасности. Сорвана реализация рамочного соглашения о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года в Станице Луганской, Петровском и Золотом. Шестого ноября украинские переговорщики в Минске отвергли предложение ополченцев Донбасса сделать заявление Контактной группы о необходимости устранить все зафиксированные СММ нарушения сторон, препятствующие такому разведению. Украинская армия продолжает наращивать силы и средства на линии соприкосновения и накалять обстановку в Донбассе", — сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
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