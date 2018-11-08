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В ОДКБ определились с гражданством нового генсека
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В ОДКБ определились с гражданством нового генсека 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Руководители стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решили, что следующим генеральным секретарем станет представитель Белоруссии; окончательное решение примут 6 декабря, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
«У нас по уставу по алфавиту после Армении идет Белоруссия. Мы сейчас договорились, конечно, Армения хочет продления, все главы государств сказали, что остается один год, он не успевает объехать даже страны эти, поэтому нужен нормальный действующий генеральный секретарь, следующей белорусской стороны», — сказал Назарбаев, передает РИА «Новости».
Он также сказал, что окончательное решение будет принято на встрече, которая пройдет 6 декабря в Санкт-Петербурге.
Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров был освобожден от должности, а исполнять обязанности стал его заместитель Валерий Семериков.
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