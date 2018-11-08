В ОДКБ определились с гражданством нового генсека

Нурсултан Назарбаев. Руководители стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решили, что следующим генеральным секретарем станет представитель Белоруссии ; окончательное решение примут 6 декабря, сообщил президент Казахстана

«У нас по уставу по алфавиту после Армении идет Белоруссия. Мы сейчас договорились, конечно, Армения хочет продления, все главы государств сказали, что остается один год, он не успевает объехать даже страны эти, поэтому нужен нормальный действующий генеральный секретарь, следующей белорусской стороны», — сказал Назарбаев, передает РИА «Новости».

Он также сказал, что окончательное решение будет принято на встрече, которая пройдет 6 декабря в Санкт-Петербурге.