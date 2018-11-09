Российские военные помогли освободить заложников ИГ

В Сирии в ходе спецоперации у Пальмиры освобождены 19 заложников ИГ

Военные сирийской армии при руководстве российских офицеров из Центра примирения враждующих сторон освободили 19 заложников, которых боевики ИГ* удерживали более трёх месяцев в районе населённого пункта Хамим к востоку от Пальмиры.

Об этом сообщили в ЦПВС.

«Сирийскими и российскими военными были освобождены 15 детей и 4 женщины народности Друзов, которые были взяты в заложники бандформированиями ИГИЛ в провинции Эс-Сувейда в июле 2018 года», — отметили там.

Освобождённым оказывается необходимая помощь для возвращения к мирной жизни, добавили в центре.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.