Ещё
Российские военные помогли освободить заложников ИГ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В подмосковном колледже произошла стрельба
В подмосковном колледже произошла стрельба

В Сирии в ходе спецоперации у Пальмиры освобождены 19 заложников ИГ 

RT на русском + ещё 9 1 час назад
Фото: Reuters
Военные сирийской армии при руководстве российских офицеров из Центра примирения враждующих сторон освободили 19 заложников, которых боевики ИГ* удерживали более трёх месяцев в районе населённого пункта Хамим к востоку от Пальмиры.
Об этом сообщили в ЦПВС.
«Сирийскими и российскими военными были освобождены 15 детей и 4 женщины народности Друзов, которые были взяты в заложники бандформированиями ИГИЛ в провинции Эс-Сувейда в июле 2018 года», — отметили там.
Освобождённым оказывается необходимая помощь для возвращения к мирной жизни, добавили в центре.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
Глава Совета Европы заявил об угрозе Ruxit СМИ: Экс-министру юстиции Монако предъявили обвинения в коррупции Курц рассказал подробности о подозреваемом «в работе на Россию» экс-полковнике
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«За мальчика как-то некрасиво»: Видео признания в двойном убийстве154
Умер Николай Румянцев64
Дознавательница из Уфы отказалась от полиграфа65
НАТО утопила фрегат за полмиллиарда долларов335
Пока вы спали: Как зарабатывают миллионы на покойниках6
Видео
01:30
Дознавательница из Уфы отказалась от полиграфа
Происшествия
00:50
«За мальчика как-то некрасиво»: Видео признания в двойном убийстве
Происшествия Криминал
03:33
Пока вы спали: Как зарабатывают миллионы на покойниках
Общество
00:44
Трамп отказался от встречи с Путиным
В мире Политика
03:23
Аллегрова отменила три концерта
Шоу-бизнес Другое
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
02:38
Умер Николай Румянцев
Шоу-бизнес Другое
00:52
Раскрыто убийство в лифте дома в Москве
Происшествия Криминал
00:39
Новая ракета Трампа поразила цель
Армия Оружие
01:18
Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение