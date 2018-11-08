Часть лестницы Эйфелевой башни продадут

Часть лестницы Эйфелевой башни выставлена на торги в Париже. Речь идёт о фрагменте 1889 года, соединявшем второй и третий этажи башни.

Лот, высота которого составляет 4,3 м, весит 900 кг. Его стартовая цена — €40—50 тыс. Торги должны состояться 27 ноября, сообщается на сайте аукционного дома Artcurial. Оригинальную винтовую лестницу, созданную Густавом Эйфелем, демонтировали в 1983 году.