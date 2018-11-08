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Часть лестницы Эйфелевой башни продадут
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Часть лестницы Эйфелевой башни продадут 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Часть лестницы Эйфелевой башни выставлена на торги в Париже. Речь идёт о фрагменте 1889 года, соединявшем второй и третий этажи башни.
Лот, высота которого составляет 4,3 м, весит 900 кг. Его стартовая цена — €40—50 тыс. Торги должны состояться 27 ноября, сообщается на сайте аукционного дома Artcurial. Оригинальную винтовую лестницу, созданную Густавом Эйфелем, демонтировали в 1983 году.
Ранее News.ru рассказывал о том, что предсмертное письмо Шарля Бодлера было продано на аукционе за €234 тысячи. В нём французский поэт заявил о том, что хочет покончить жизнь самоубийством.
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