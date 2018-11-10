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Порошенко призвал Запад отреагировать на выборы в Донбассе
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Порошенко призвал Запад отреагировать на выборы в Донбассе 

RT на русском + ещё 61 5 часов назад
Фото: president.gov.ua
Киев ждёт реакции ЕС, США и Канады относительно предстоящих выборов в самопровозглашённых ДНР и ЛНР, заявил украинский лидер Пётр Порошенко.
«Хочу подчеркнуть, что в ближайшие часы мы ждём и заседание стран «Большой семёрки», и реакции наших партнёров по Европейскому союзу, партнёров из США, Канады и всего мира», — цитирует пресс-служба президента его слова.
При этом он призвал жителей Донбасса отказать от участия в выборах.
Он рассказал, что в понедельник, 12 ноября, в Вене пройдёт заседание Постоянного совета ОБСЕ, где в повестку дня будет включён вопрос выборов в Донбассе.
По его словам, украинская сторона также начала консультации в Совете Безопасности ООН.
Ранее в МИД Украины заявили, что реакцией на выборы в ДНР и ЛНР станет ужесточение международных санкций против России.
В Евросоюзе подчёркивали, что не признают итогов выборов в Донбассе, которые запланированы на 11 ноября.
Как отмечали в Кремле, предстоящие выборы не противоречат Минским соглашениям.
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