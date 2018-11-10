Порошенко призвал Запад отреагировать на выборы в Донбассе

«Хочу подчеркнуть, что в ближайшие часы мы ждём и заседание стран «Большой семёрки», и реакции наших партнёров по Европейскому союзу, партнёров из США, Канады и всего мира», — цитирует пресс-служба президента его слова.

При этом он призвал жителей Донбасса отказать от участия в выборах.

Он рассказал, что в понедельник, 12 ноября, в Вене пройдёт заседание Постоянного совета ОБСЕ , где в повестку дня будет включён вопрос выборов в Донбассе.

По его словам, украинская сторона также начала консультации в Совете Безопасности ООН

Ранее в МИД Украины заявили, что реакцией на выборы в ДНР и ЛНР станет ужесточение международных санкций против России.

В Евросоюзе подчёркивали, что не признают итогов выборов в Донбассе, которые запланированы на 11 ноября.

Как отмечали в Кремле, предстоящие выборы не противоречат Минским соглашениям.