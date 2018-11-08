Трамп отказался от встречи с Путиным

Президенты России и США не проведут двустороннюю встречу в Париже 11 ноября. Об этом, как сообщает NBC, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Ранее СМИ писали, что Трамп может провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на праздновании столетия окончания Первой мировой войны в столице Франции.

«Я буду там. Полагаю, будет и президент Путин. Ничего другого у нас не запланировано», — ответил Трамп на вопрос журналиста в ходе пресс-конференции, посвященной промежуточным выборам в США.

По словам американского президента, мероприятие, которое состоится в Париже 11 ноября, будет «великим» и «важным», но коротким.

Также Трамп добавил, что «очень коротко» он встретится с Путиным на предстоящем саммите «Большой двадцатки» в Аргентине, где они и обсудят будущую полноформатную встречу друг с другом.

Накануне о том же заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.