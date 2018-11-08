«Энергетический кнут»: Украина предостерегла ЕС

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«Энергетический кнут»: Украина предостерегает Европу от участия в СП-2 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Украина предостерегает Европу от участия в проекте строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного продвижения вперед", сообщает Укринформ.
"Украинский парламент, правительство и президент выступают и предостерегают Европу от участия в проекте "Северный поток — 2". Потому что мы, как никто, знаем, как Россия может использовать энергетический кнут для коррумпирования и влияния на политическую верхушку", — сказал он.
По его мнению, энергетическая безопасность является очень важным элементом безопасности не только Украины, но и всего свободного мира.
Кроме того, Парубий выдвинул идею приглашения США к использованию газотранспортной системы (ГТС) Украины для ее защиты от России.
"Лично я выхожу с инициативой, что украинская ГТС, которая на сегодняшний день является главным элементом транзита, должна иметь платформу совместного использования с нашими американскими коллегами, чтобы никогда и никак не реализовалась энергетическая стратегия России по взятию под контроль украинской ГТС", — добавил он.
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый газопровод пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство осталось получить только от Копенгагена.
Против прокладки газопровода выступают несколько государств, в частности Украина, которая опасается потерять прибыль от транзита российского газа, и США продвигающие планы по экспорту в Европу своего СПГ. Кроме того, лидеры Латвии, Литвы и Польши называли проект политически мотивированным.
Москва, в свою очередь, многократно заявляла, что "Северный поток — 2" — исключительно экономический проект.
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