Раскрыта тайна появления загадочных пигмеев

Международная группа ученых предложила новое объяснение маленькому росту пигмеев, живущих в джунглях. По мнению исследователей, короткие ноги и, следовательно, короткие шаги являются эволюционным преимуществом в тропических лесах. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Изначально пигмеями называли группу низкорослых народов, проживающих в экваториальных лесах Африки. Позднее этот термин начал употребляться в отношении племен в Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании и других регионах. Исследователи предполагали, что небольшой рост помогает бороться с перегревом и высоким уровнем влажности. Однако точная причина карликовости до сих пор остается неизвестной.

Согласно новой гипотезе, высокому человеку труднее перемещаться в густых зарослях дождевого леса. Для проверки этой идеи исследователи разработали биомеханическую модель, имитирующую движение людей разного роста в джунглях. Они также провели эксперимент, в ходе которого высокие люди и пигмеи шли по лесам Западной Малайзии и Боливии. Полученные результаты подтвердили гипотезу, так как пигмеи быстрее преодолевали плотные заросли и быстрее собирали пищу.