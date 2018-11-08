Европа «в шоке» от происходящего на Украине, заявил депутат Рады

По словам парламентария, в Европе недоумевают из-за ситуации со свободой слова на Украине, в частности, сенаторов возмутило избиение журналистов. Рабинович отметил, что, если ситуация не изменится, то европейские страны могут ввести соответствующие санкции.

"Они говорят, что мы (французские сенаторы. — Прим. ред.) будем информировать и правительство Франции, мы будем информировать европейские структуры и, самое главное, мы будем мониторить ситуацию — если это будет продолжаться, то очень серьезным разговор может стать о санкциях, персональных санкциях, против тех, кто душит свободу слова. Они (украинские политики. — Прим. ред.) у нас чего боятся? Они боятся, что они станут невъездными и нерукоподаваемыми, но мы их такими и сделаем. Поэтому душить свободу слова и рассказывать Европе, что мы демократы, мы не будем", — рассказал депутат в эфире телеканала NewsOne.