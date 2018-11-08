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Канада покаялась за отказ принять еврейских беженцев
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Трюдо извинился за отказ Канады принять бежавших из Германии евреев в 1939 году 

Газета.Ru + ещё 10 4 часа назад
Фото: Christinne Muschi/Reuters
Премьер Канады Джастин Трюдо извинился за то, что страна не приняла еврейских беженцев из нацистской Германии в 1939 году. Об этом говорится на его официальном сайте.
Как отмечается, об этом премьер-министр сказал во время выступления в палате общин.
"…я искренне надеюсь, что мы сможем пролить свет на эту болезненную главу нашей истории и обеспечить то, чтобы этот урок никогда не был забыт", — заявил Трюдо.
Он добавил, что в Канаде нет места антисемитизму и ксенофобии.
Ранее свердловская чиновница извинилась за слова о ненужности молодежи.
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